Чемпиона Европы по маунтинбайку Медведева отстранили из-за положительной допинг-пробы

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Двукратный чемпион Европы по велоспорту в дисциплине маунтинбайк Алексей Медведев получил временное отстранение от участия в соревнованиях после того, как в его допинг-пробе была обнаружена запрещенная субстанция. Об этом ТАСС сообщили в Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).
«В рамках целевого внесоревновательного тестирования у спортсмена Алексея Медведева была взята допинг-проба, в которой была выявлена субстанция, включенная в запрещенный список WADA (Всемирного антидопингового агентства — прим. ТАСС) на 2024 год, — рассказал собеседник ТАСС. — Согласно п. 9.4.1. общероссийских антидопинговых правил, спортсмен временно отстранен от участия в соревнованиях и иной деятельности на основании положений п. 12.14.1 общероссийских антидопинговых правил».
Медведев отстранен с 2 сентября 2024 года. Также временно отстранен с 22 июля 18-летний Николай Кузьменко, серебряный призер Кубка России 2024 года по велотреку в командной гонке преследования.
В 2017 году РУСАДА дисквалифицировало Медведева на два года за нарушение антидопинговых правил, после чего спортсмен подал апелляцию на решение Российского антидопингового агентства в Спортивный арбитражный суд (CAS). CAS, в свою очередь, сократил срок дисквалификации Медведева до шести месяцев.
Медведеву 41 год, он выигрывал чемпионаты Европы по маунтинбайку (марафон) в 2011 и 2018 годах. В 2023 году этот спортсмен стал обладателем нейтрального статуса.