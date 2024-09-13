Чемпиона Европы по маунтинбайку Медведева отстранили из-за положительной допинг-пробы

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Двукратный чемпион Европы по велоспорту в дисциплине маунтинбайк Алексей Медведев получил временное отстранение от участия в соревнованиях после того, как в его допинг-пробе была обнаружена запрещенная субстанция. Об этом ТАСС сообщили в Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).