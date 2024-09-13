Россия создает свой «Тур де Франс». Его профинансируют из бюджета

Популярность «Тур де Франс» не только в мире спорта, но и спорта в целом и даже в массовой культуре очень велика. По сути, эта гонка давно вышла за рамки чисто спорта. И, само собой, Франции. Супермногодневку по всему миру смотрит гигантское количество людей (в 2023-м говорилось о суммарной аудитории в 3,5 миллиарда), а доходы от нее неуклонно приближаются к 100 миллионам евро в год. При этом, в отличие от подавляющего большинства спортивных соревнований, доходов от продажи билетов у «Тур де Франс» нет, хотя по обочинам дорог собираются миллионы зрителей, а порой и настоящих велопаломников. Примерно 55 процентов заработков идет от телетрансляций, около 40 процентов — от спонсоров, еще примерно 5 процентов, а то и чуть больше, — от городов, принимающих этапы.