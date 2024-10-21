Россия добыла золото на международной арене! Итоги чемпионата мира по велоспорту — 2024

В Баллерупе, Дания, завершился чемпионат мира — 2024 по велоспорту на треке. На постолимпийским старте разыграли 22 комплекта наград. Россия, как и ожидалось, была представлена в нейтральном статусе.
Своим шансом выступить на втором главном старте сезона блестяще воспользовалась Яна Бурлакова. Россиянка выиграла золото в гите на 500 м. В финальном заезде гонщица победила с результатом 32,863 секунды, оставив позади двух британок — Софи Кейпвелл (+0,147) и Кэти Марчант (+0,256).
«Буду спать в майке чемпионки мира»
Триумф Бурлаковой на датской земле по-настоящему исторический. Во-первых, сейчас российскому спорту как воздух нужны победы. Ну, а во-вторых, Яна стала последней в истории чемпионкой мира на дистанции 500 м. Со следующего года женщины переходят на дистанцию 1000 м.
«Я очень рада тому, что выступила здесь. Это моя первая майка чемпионки мира, что нереально круто, конечно. Не была уверена в своих силах, но была уверена, что покажу максимум. За несколько дней до чемпионата я тренеру устраивала: “Ну всё, не еду”. А он терпеливый и всегда меня поддерживал. Выходя с утра, чувствовала себя свежее, но ощущения, что лечу, парю, не было. Не было легкости в ногах. Утром были рабочие, средние секунды, однако они позволяли бороться. Вечером выходила достаточно спокойно, не скажу, что увереной в себе, но решила, что сделаю всё, будь что будет.
Я до сих пор не верю, что выиграла. Возможно, сегодня и ещё неделю буду спать в майке чемпионки мира», — приводит слова Бурлаковой «Матч ТВ».
Экс-россиянин принёс медаль Израилю
В мужской части турнира тоже был замечен россиянин. Но с приставкой «экс». Израильский гонщик Михаил Яковлев выиграл серебро в кейрине. Это уже вторая медаль уровня чемпионата мира в карьере 24-летнего спортсмена.
Любопытно, что Яковлева с трудом отпустили из сборной России пару лет назад. Спортсмена небезосновательно называли перспективным. Он, в свою очередь, выбрал путь выступлений под флагом Израиля в 2022 году. Это решение уже привело спортсмена к лучшим в карьере результатам.
Лаврейсен — лучший. Никто не спорит!
Если же говорить о звёздных атлетах, никак не связанных с Россией, то нидерландец Харри Лаврейсен отполировал и без того удачный олимпийский сезон. Он выиграл золото как в личном, так и в командном спринте.
Теперь Харри — единолично самый титулованный велогонщик планеты. В Баллерупе ему удалось стать 16-кратным чемпионом мира и сместить с трона француза Арно Турнана. У того осталось «лишь» 14 побед на ЧМ.
Проявление тотального превосходства нидерландца было лишь вопросом времени. Это стало ясно после Олимпийских игр в Париже. Там Лаврейсен забрал золото в индивидуальном и командном спринтах, а также в кейрине. Париж он покинул в статусе пятикратного олимпийского чемпиона.
Победы Харри помогли Нидерландам забрать первенство в медальном зачёте датского чемпионата мира. А Россия, если бы выступала с флагом, была бы выше США, Австралии и Франции, чьи гонщики остались без золота.
Медальный зачёт ЧМ-2024 по велотреку:
1. Нидерланды — 4 — 5 — 2 (11)
2. Великобритания — 4 — 4 — 5 (13)
3. Дания — 4 — 2 — 1 (7)
4. Япония — 3 — 0 — 3 (6)
5. Новая Зеландия — 2 — 0 — 2 (4)
…9. Россия — 1 — 0 — 0 (1).
В 2025 году чемпионат мира по велоспорту на треке пройдёт в Сантьяго, Чили.