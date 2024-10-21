Россия добыла золото на международной арене! Итоги чемпионата мира по велоспорту — 2024

«Я очень рада тому, что выступила здесь. Это моя первая майка чемпионки мира, что нереально круто, конечно. Не была уверена в своих силах, но была уверена, что покажу максимум. За несколько дней до чемпионата я тренеру устраивала: “Ну всё, не еду”. А он терпеливый и всегда меня поддерживал. Выходя с утра, чувствовала себя свежее, но ощущения, что лечу, парю, не было. Не было легкости в ногах. Утром были рабочие, средние секунды, однако они позволяли бороться. Вечером выходила достаточно спокойно, не скажу, что увереной в себе, но решила, что сделаю всё, будь что будет.



Я до сих пор не верю, что выиграла. Возможно, сегодня и ещё неделю буду спать в майке чемпионки мира», — приводит слова Бурлаковой «Матч ТВ».