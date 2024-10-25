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Россиянка показала результат выше мирового рекорда в велоспорте на треке

Лысенко показала результат выше мирового рекорда в в гите на 500 метров с ходу.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Россиянка Алина Лысенко показала результат выше мирового рекорда в гите на 500 м с ходу на чемпионате России по трековому велоспорту, который проходит в Москве.

На треке в Крылатском она показала результат 26,750 секунды, обновив рекорд России. Предыдущее достижение принадлежало Яне Бурлаковой (27,450), который она установила в октябре 2023 года.

Согласно данным Международного союза велосипедистов (UCI), мировой рекорд принадлежит немке Кристине Фогель (28,970). Этот результат спортсменка показала в декабре 2016 года.