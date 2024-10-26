Скандал из-за надписи «Армия России» на форме велогонщиков ЦСКА в Африке. Организаторов наказали за это

Допуск россиян до многодневки прошел спустя несколько недель после встречи министра обороны РФ Андрея Белоусова и премьер-министра Буркина-Фасо Аполлинера Йоахима Кьелем де Тамбела. Чиновники общались по поводу усиления связей между государствами. «Нам говорили, что мы будем разочарованы этим сотрудничеством, что РФ может предложить нам только оружие, — передает слова премьера Буркина-Фасо “Российская газета”. — Сейчас мы стремимся диверсифицировать отношения с Россией во всех сферах. Чтобы те, кто дурил нам головы, увидели, как они ошибались, говоря, что русским нечего предложить, кроме оружия».