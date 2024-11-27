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Бельгийский велогонщик умер в свой день рождения

Бельгийский велогонщик Туур Ханке умер в свой день рождения. Об этом сообщает RMC Sport. В трагический день Ханке исполнилось 19 лет.

«С огромным прискорбием клуб узнал о внезапной смерти Туура Ханке. Велогонщики и персонал хранят самые лучшие воспоминания о Тууре. Всегда уважительный, всегда улыбающийся, любимый всеми.

К сожалению, больше не осталось времени, чтобы вместе создать новые воспоминания. Мы желаем всем, кто знал Туура, много сил. В первую очередь семье и близким Туура, его товарищам по команде и друзьям в клубе и за его пределами», — говорится в заявлении команды The Lead Out Cycling.