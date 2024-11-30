Российская велогонщица Лысенко выиграла третий этап Лиги чемпионов в спринте

ГААГА, 30 ноября. /ТАСС/. Россиянка Алина Лысенко стала победительницей третьего этапа Лиги чемпионов по велоспорту на треке в кейрине. Соревнования проходят в нидерландском городе Апелдорн.
Ранее Лысенко стала победительницей второго этапа в спринте и кейрине. На первом этапе россиянка выиграла заезд в кейрине и заняла третье место в спринте.
25 октября на дистанции 500 м на чемпионате России Лысенко показала результат выше мирового рекорда — 26,750 секунды.
В мае 2023 года Международный союз велосипедистов разрешил участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира, в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов без наличия каких-либо ассоциаций с Российской Федерацией или Белоруссией, их национальной федерацией или национальным олимпийским комитетом.