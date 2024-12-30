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Велогонщица Лысенко рассказала об отношении к российским спортсменам за границей

Российская велогонщица Алина Лысенко заявила, что за границей у всех адекватное отношение к российским спортсменам.

Источник: Yu Chun Christopher Wong/Eurasia Sport Images/Getty Images

«Я выезжала на Кубок наций в марте, во время Лиги чемпионов 21 день мы были в разных странах, и я ни разу не столкнулась с негативом. Все реагируют адекватно, поздравляли каждый раз, когда выигрывала, то есть абсолютно нормальное человеческое отношение без косых взглядов и презрения», — приводит слова Лысенко РИА Новости.

Лысенко — 21 год. Она чемпионка мира и Европы среди юниоров в велоспорте на треке, а также многократная победительница чемпионатов России. В этом сезоне в Лиге чемпионов на треке спортсменка добилась выдающегося результата: она выиграла пять гонок подряд и стала победительницей спринтерского зачета турнира, впервые в истории соревнований.

Международный союз велосипедистов (UCI) допустил российских спортсменов к участию в международных стартах в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.