Велогонщица Лысенко рассказала об отношении к российским спортсменам за границей

«Я выезжала на Кубок наций в марте, во время Лиги чемпионов 21 день мы были в разных странах, и я ни разу не столкнулась с негативом. Все реагируют адекватно, поздравляли каждый раз, когда выигрывала, то есть абсолютно нормальное человеческое отношение без косых взглядов и презрения», — приводит слова Лысенко РИА Новости.