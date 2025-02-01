«Перенос не планируется». Спортивные власти игнорируют новый большой вооруженный конфликт

Другой вопрос — действительно ли в Кигали есть проблемы с безопасностью либо тревожные новости из этого региона — просто повод для того, чтобы отменить проблемные с точки зрения транспортной доступности старты. Ранее самый успешный российский шоссейник Александр Власов в интервью «СЭ» говорил, что не собирается выступать в Африке. «Руанда в плане логистики, организации на месте, мне кажется, нереально. Так что этот чемпионат почти на сто процентов мимо». И так думают многие велогонщики из мировой элиты. Хотя польза от соревнований на Черном континенте для UCI очевидна — велоспорт осваивает новый регион и как бы доказывает, что не зацикливается на западных странах. Но по мере приближения ЧМ давление на федерацию с требованиями переноса будет усиливаться, и приграничный конфликт грянул совершенно не вовремя.