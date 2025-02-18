Бурлакову включили в обновленный ролик, посвященный победителям ЧЕ

Бурлакова завоевала золото в спринте. Бронзу в этой дисциплине взяла еще одна россиянка Алина Лысенко. UEC опубликовал в соцсети X ролик почти на полторы минуты, в котором демонстрируются кадры с церемоний награждения других победителей турнира, но не включил в него фрагменты с Бурлаковой.