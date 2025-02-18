Бурлакову включили в обновленный ролик, посвященный победителям ЧЕ

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Европейский союз велосипедистов (UEC) включил россиянку Яну Бурлакову в обновленный ролик, который посвящен победителям чемпионата Европы по велоспорту на треке, который прошел в бельгийском Хёсден-Золдере.
Бурлакова завоевала золото в спринте. Бронзу в этой дисциплине взяла еще одна россиянка Алина Лысенко. UEC опубликовал в соцсети X ролик почти на полторы минуты, в котором демонстрируются кадры с церемоний награждения других победителей турнира, но не включил в него фрагменты с Бурлаковой.
В пресс-службе UEC в ответ на запрос РИА Новости заявили, что по ошибке опубликовали черновой ролик, извинились за неудобство и удалили видео со страницы. Спустя некоторое время в соцсети появился обновленный ролик с кадрами награждения Бурлаковой.
На чемпионате Европы россияне и белорусы выступали в нейтральном статусе.
Бурлаковой 24 года. Она является чемпионкой мира в гите на 500 метров, а также серебряным призером в командном спринте и обладательницей бронзы в кейрине. На европейском первенстве 2021 года Бурлакова взяла три бронзы в аналогичных дисциплинах.