Победителя «Вуэльты» 1987 года подозревают в организации убийства

Сам Эррера в сториз в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) заявил, что никогда не состоял в преступных организациях и сам стал жертвой. Также экс-велогонщик заявил, что готов полностью сотрудничать со следствием в расследовании дела.