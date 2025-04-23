Победителя «Вуэльты» 1987 года подозревают в организации убийства

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Победитель генеральной классификации веломногодневки «Вуэльта Испании» 1987 года колумбиец Лучо Эррера находится под следствием, его подозревают в сотрудничестве с парамилитаристами и организации убийства четырех человек, сообщает Eurosport.
По информации Eurosport, преступление было совершено в октябре 2022 года. Сообщается, что Эррера попросил военное формирование похитить и убить семью из четырех человек с соседней фермы. Причиной мог стать отказ семьи продать свою землю Эррере.
Сам Эррера в сториз в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) заявил, что никогда не состоял в преступных организациях и сам стал жертвой. Также экс-велогонщик заявил, что готов полностью сотрудничать со следствием в расследовании дела.