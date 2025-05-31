Лысенко победила в спринте на открытом Кубке Японии по велотреку

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Россиянка Алина Лысенко стала победительницей соревнований в спринте на открытом Кубке Японии по велоспорту на треке в Идзу.
В финальном заезде второго этапа Кубка страны Лысенко опередила японку Сато Мину. В бронзовом заезде другая представительница России Яна Бурлакова уступила еще одной японке — Харуко Наказаве.
Соревнования в Идзу продлятся до 1 июня. Международный союз велосипедистов (UCI) в мае 2023 года допустил российских спортсменов к участию в международных стартах в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.