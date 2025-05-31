Прорыв наших велогонщиц на турнире в Японии. Лысенко и Бурлакова — главные надежды сборной России

Турнир разделен на два этапа. Во время первого определились чемпионы в спринте, кейрине, мэдисоне, омниуме и гонках на выбывание. На втором этапе, 31 мая, повторно разыгрывались медали в тех же дисциплинах, за исключением омниума, а также в скрэтче и гонках по очкам. И именно во второй день соревнований Лысенко стала победительницей в спринте, в финале опередив Мину Сато. Россиянка Яна Бурлакова в борьбе за бронзу уступила еще одной японке — Харуко Наказаве.