Прорыв наших велогонщиц на турнире в Японии. Лысенко и Бурлакова — главные надежды сборной России

Об этом уже можно говорить с уверенностью: российские велогонщики не зря поехали на международный турнир Japan Track Cup, проходящий на олимпийском треке в Идзу. В составе нашей делегации на соревнованиях находятся ведущие спортсменки женской сборной Яна Бурлакова и Алина Лысенко, а также Екатерина Евланова и Никита Кирильцев. Несмотря на высокую конкуренцию, они смогли взять медали.
Две награды высшей пробы
В пятницу, 30 мая, Бурлакова завоевала золото в кейрине, а также серебро в спринте, где победила японка Мина Сато. Лысенко в той же дисциплине стала бронзовым призером. Кирильцев занял второе место в мужском спринте, победил японец Ота Каия. В кейрине россиянин финишировал четвертым.
Турнир разделен на два этапа. Во время первого определились чемпионы в спринте, кейрине, мэдисоне, омниуме и гонках на выбывание. На втором этапе, 31 мая, повторно разыгрывались медали в тех же дисциплинах, за исключением омниума, а также в скрэтче и гонках по очкам. И именно во второй день соревнований Лысенко стала победительницей в спринте, в финале опередив Мину Сато. Россиянка Яна Бурлакова в борьбе за бронзу уступила еще одной японке — Харуко Наказаве.
Лысенко и Бурлакова — главные надежды нашей женской сборной
В феврале Яна завоевала золото в спринте на чемпионате Европы, который проходит в бельгийском Хесден-Золдере. Еще одну медаль — бронзовую — выиграла Лысенко.
Бурлакова (в девичестве — Тыщенко) заявила о себе как о восходящей звезде мирового велотрека в сезоне-2021. На чемпионате мира во французском Рубе она стала серебряным призером в командном спринте и бронзовым — в кейрине. 2024-й получился для Бурлаковой суперуспешным: на ЧМ в датском Баллерупе она завоевала золотую медаль в гите на 500 метров. Этот год Яна также начала триумфально: победила в гите на чемпионате России в Санкт-Петербурге — показала результат 32,483 секунды и обновила рекорд страны.
У Лысенко не менее интересная карьера. До 15 лет она занималась фигурным катанием, а потом после перерыва перешла в велоспорт и в 2024-м стала лучшим спринтером на треке в Лиге чемпионов.
«В велоспорте все понятно: кто первый на финише, тот и выиграл. В фигурном катании с этим сложно. Зачастую поведение и высказывания в сторону арбитров очень влияют на результат. У всех судей же есть свои любимчики, и они не могут поддерживать кого-то другого. Они тоже люди, поэтому фигурное катание на сто процентов субъективный вид спорта», — говорила Алина в интервью «СЭ».
Егор Сергеев