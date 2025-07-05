Веломногодневка «Тур де Франс» с участием Александра Власова стартует в субботу

В гонке примут участие 23 команды, среди спортсменов есть один представитель России — 29-летний Александр Власов, который будет выступать за германскую команду Red Bull Bora Hansgrohe. Для россиянина это будет третий «Тур де Франс» в карьере. В 2022 году он занял пятое место в итоговой классификации, а в 2024-м выбыл из борьбы после падения на 9-м этапе.