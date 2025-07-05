Веломногодневка «Тур де Франс» с участием Александра Власова стартует в субботу

ПАРИЖ, 5 июля. /ТАСС/. Многодневная шоссейная велогонка «Тур де Франс», 112-я по счету, стартует в субботу.
Многодневка является одним из трех гранд-туров, в число которых также входят «Вуэльта» и «Джиро д’Италия». «Тур де Франс» был учрежден в 1903 году и традиционно проводится ежегодно в течение трех недель в июле. Велогонка не проводилась во время Первой и Второй мировых войн.
«Тур де Франс» стартует 5 июля на севере Франции в Лилле, первые 10 этапов будут проходить по равнинной и холмистой местности, затем следуют горные этапы в Пиренеях и Альпах, после чего гонщики вернутся на равнину, чтобы финишировать 27 июля на Елисейских Полях в Париже.
Общая длина маршрута многодневки составит 3338,8 км, «Тур де Франс» включает в себя 21 этап, среди них 6 горных. Призовой фонд «Тур де Франс» 2025 года составит €2,577 млн, включая €500 тыс. победителю генеральной классификации. Гонщики также сразятся за награды в спринтерской, горной и молодежной классификациях.
Третий «Тур де Франс» для единственного россиянина
В гонке примут участие 23 команды, среди спортсменов есть один представитель России — 29-летний Александр Власов, который будет выступать за германскую команду Red Bull Bora Hansgrohe. Для россиянина это будет третий «Тур де Франс» в карьере. В 2022 году он занял пятое место в итоговой классификации, а в 2024-м выбыл из борьбы после падения на 9-м этапе.
С 15 по 22 июня Власов принимал участие в веломногодневке «Тур Швейцарии», которая была подводящей гонкой к «Тур де Франс». Власов в генеральной классификации занял 21-е место, при этом он финишировал в майке лучшего горного гонщика.
Основными претендентами на победу на «Тур де Франс» будут трехкратный победитель гонки словенец Тадей Погачар, двукратный чемпион датчанин Йонас Вингегор и обладатель двух золотых олимпийских наград Игр-2024 бельгиец Ремко Эвенепул.
Борьба с допингом
Международный союз велосипедистов (UCI) намерен очень строго следить за выполнением антидопинговых правил участниками «Тур де Франс». UCI отправил на гонку 40 сотрудников допинг-контроля, за месяц до гонки было собрано 350 внесоревновательных проб у участников, по ходу веломногодневки будет собрано 600 соревновательных проб. Особое внимание будет привлечено к стероидному профилю и маркерам использования гормона роста. По окончании гонки будет произведен целенаправленный отбор проб для длительного хранения (10 лет), чтобы иметь возможность перепроверить пробы в будущем.