Первая проверка паспортов на «Тур де Франс». У кого какие шансы?

112-й по счету «Тур де Франс», стартовавший 5 июля в Лилле, добрался до пятого этапа — первой из двух гонок с раздельным стартом, включенных в программу французской многодневки. Так как именно разделки очень часто являются этапами, определяющими структуру общего зачета гонки, самое время оценить, в каком состоянии пелотон оказался в Кане, где гонщикам предстоит преодолеть 33 километра, не прячась за сокомандниками, в составе группы, а индивидуально, продемонстрировав только свои собственные возможности.
До гонки
В современном мужском шоссейном велоспорте есть одни протагонист, человек, за которым следят, который способен взорвать любую гонку, безусловная, неоспоримая звезда, — словенец Тадей Погачар. У него в активе уже три победы на «Большой петле», причем прошлогодняя, третья, одержана в связке с предшествовавшей ей победой на «Джиро д’Италия». Такое многие считали немыслимым — предыдущим, кому удалось сделать подобный дубль, был Марко Пантани в 1998 году. Но времена Пантани, да и сам Марко, неразрывно связаны с допинговыми скандалами, тот период велоспорта многие называют «темными временами». Когда стало понятно, что Погачар замахивается на повторение достижения Пантани, о допинге заговорили почти сразу. Но — почти без каких-либо оснований. Почему почти? Об этом ниже.
В 2024 году Погачар выиграл «Джиро» и «Тур», а затем пропустил Олимпиаду в Париже, причем официальной причиной этого стало то, что его девушку, Уршку Зигарт, одну из сильнейших велогонщиц Словении, не включили в состав команды на Игры. В Париже два золота на шоссе из двух возможных взял бельгиец Ремко Эвенепул, еще один гонщик, входящий в пантеон полубогов велоспорта, в 2022 году выигрывавший «Вуэльту Испании», в том же году ставший чемпионом мира в групповой гонке, а в 2023—2024 годах — чемпионом мира в разделке.
Не ехал Олимпиаду и Йонас Вингегор, датчанин, который смог сломать Погачара в 2022 и 2023 годах на «Тур де Франс», оставив Тадея на втором месте в общем зачете. Вингегор, по сути, единственный на данный момент гонщик, который, наверное, может противостоять словенцу. В 2024 году Йонас тяжело упал на «Туре Страны Басков» в Испании, недельной весенней многодневке, сломал грудину и потерял много времени на восстановление, так что его шансы перед тем «Туром» оценивались не слишком высоко. В 2025-м никаких инцидентов с Вингегором не было, он подошел к гонке максимально ровно.
Смотром готовности трех основных фаворитов стал «Критериум Дофине», французская недельная многодневка в начале июня. Погачар ее выиграл, в доминирующем стиле забрав два горных этапа. Вингегор пытался сопротивляться, но его явно не хватало. Эвенепул проиграл Тадею более четырех минут в общем зачете, несмотря на то что финишировал четвертым. Расклад сил стал более-менее ясным. Единственным, на кого хоть как-то еще обращают внимание и кто не ехал «Дофине», стал еще один словенец, четырехкратный победитель «Вуэльты Испании», олимпийский чемпион Токио в гонке с раздельным стартом Примож Роглич. Он проверил себя на «Джиро д’Италия» в мае, но не слишком успешно — сошел на 16-м этапе. После «Джиро» Роглич не гонялся, полностью уйдя в подготовку.
Первые этапы
«Тур» — особая гонка, каждый этап которой едут как последний в жизни, некоторые молодые гонщики с трудом привыкают к такой агрессивной манере ведения борьбы на, казалось бы, не самых ключевых этапах. Первые этапы «Тура» обычно отдаются во власть спринтеров, таким стал и открывающий гонку в этом году 185-километровый равнинный этап в Лилле. Он завершился прогнозируемым спринтом, который выиграл один из лучших специалистов этого типа финишей — бельгиец Яспер Филипсен.
Для Филипсена это была крайне важная победа, он впервые в жизни надел желтую майку лидера, а даже один день в карьере гонщика, который тот проехал в этой майке, навсегда записывается в его биографию. К сожалению, агрессивность и нервозность первых дней «Тура» привела к тому, что из-за сотрясения мозга после падения с гонки на первом же этапе сошел Филиппо Ганна, двукратный чемпион мира в гонке с раздельным стартом, серебряный призер ОИ в Париже в этой дисциплине, один из ключевых гонщиков команды «INEOS Grenadiers».
Второй этап, на котором организаторы предложили более холмистый рельеф с финишем в подъем, сразу взорвал гонку — в игру вступили фавориты общего зачета Погачар и Вингегор. Выиграл этап Мэтью Ван дер Пул, еще одна звезда, чемпион мира 2023 года в групповой гонке, человек, трижды подряд выигрывавший одну из самых физически тяжелых профессиональных гонок — «Париж — Рубэ» и одолевший Погачара в этом году на «Милан — Сан-Ремо».
Мэтью не тот человек, который способен бороться за общий зачет «Тура», но на коротких подъемах он вполне конкурентен с горняками, такими как Погачар или Вингегор. Именно это и произошло на втором этапе — мощи Ван дер Пула хватило, чтобы выдать «кусок» в подъем и одержать всего вторую в своей карьере победу на этапе «Тур де Франс». Но наиболее важное произошло в общем зачете — два фаворита, Погачар и Вингегор, комфортно разместились на втором и третьем местах, а вот Эвенепул и Роглич потеряли относительно них более сорока секунд — время пока еще не критичное, но уже заметное.
Третий этап, начавшийся под дождем, преподнес трагедию — обладатель зеленой майки лучшего спринтера Яспер Филипсен тяжело упал, став жертвой не слишком осторожной езды француза Бриана Кокара из «Cofidis». У Филипсена — перелом ключицы со смещением и перелом минимум одного ребра. Он, конечно, сошел. У Кокара — штраф 500 швейцарских франков и желтая карточка. Ближе к финишу этапа, на последнем повороте, случился еще один завал, в котором пострадало несколько гонщиков, однако обошлось без сходов. Все фавориты доехали без проблем, этап выиграл Тим Мерлир, еще один из сильнейших спринтеров пелотона.
Четвертый этап был одним из самых тревожных: во-первых — рельеф, позволявший взвинтить темп гонки до предела, во-вторых — узкие дороги и множество разделителей, о которых гонщиков предупредили, конечно, но в пылу борьбы можно и не уследить. Все в итоге свелось к противостоянию команд Погачара и Вингегора, на последних двадцати километрах они просто пытались максимально «ушатать» друг друга в ожидании «Рампа Сен-Илер», последнего подъема перед финишем, который сам по себе был все-таки равнинным.
Погачар атаковал за 310 метров до вершины, легко сбросил всех, кроме Вингегора, а затем сбросил и его, но ненадолго, буквально на несколько секунд. А вот затем Тадей, видимо, устал уже сам. Беглецов догнали, начался спуск и выкат на финиш, где произошло то, чего ждали многие, — Погачар выиграл спринт у Матье Ван де Пула и положил в копилку сотую со счету победу в профессионалах.
Ситуация для словенца сейчас почти идеальна — он все еще не в желтой майке, она осталась у Ван дер Пула, но Тадей не проигрывает ему ничего, между ними нулевой разрыв в общем зачете. Вингегор в восьми секундах, и эти двое на пятом этапе, где будет разделка, наверняка обойдут нидерландского гонщика, а вот кто из них станет лучше — очень большой вопрос. Эвенепул и Роглич отлетели в общем зачете еще дальше, но у них на «разделке» также есть шанс, оба отличные специалисты этой дисциплины.
Поэтому то, что произойдет на пятом этапе, может заложить фундамент большой победы в Париже.
Что русские?
Русский. Один. И то с оговоркой — организаторы при подсчете числа стран, граждане которых участвуют в «Тур де Франс», не учли Россию. Но все-таки обладатель российского паспорта Александр Власов едет гонку в составе «Red Bull — BORA — hansgrohe», как помощник лидера — Приможа Роглича. Его действия подчинены интересам Роглича, его амбиции ограничены поддержкой словенца.
Для того чтобы у Власова появился шанс на какую-то попытку личного успеха… Роглич должен потерять все шансы на победу. Но и этого мало, теневой лидер команды — 24-летний немец Флориан Липовиц, так что при необходимости Власова прикомандируют к нему. Этот «Тур» для Александра является жертвенным, он едет его ради других, не ради себя, если говорить об успехах. Шанс того, что его даже отпустят за одним этапом, ничтожен. Об успехе в общем зачете можно забыть уже сейчас: выполняя работу на команду, Александр уже, после четырех этапов, проигрывает лидерам более 12 минут.
Вокруг гонки
«Тур» — настолько масштабное событие, что перед ним и во время него постоянно происходят какие-то активности, на которые в другое время никто бы не обратил внимания — Международный союз велосипедистов (UCI) отчитывается о беспрецедентных мерах по допинг-контролю и статистике желтых карточек, выданных гонщикам по ходу сезона. Вопрос допинга на «Туре» всегда вспыхивает с новой силой, несмотря на то что в последние годы крупных скандалов не случалось. Так было и после «Тура» 2024 года, когда все бросились искать рецепт фантастического успеха Погачара. И нашли — его команда, как и ряд других, была уличена в использовании угарного (не углекислого, а именно угарного) газа для стимуляции выработки красных кровяных телец, эритроцитов.
Поднялся шум, UCI поставил вне закона повторные ингаляции CO, приравняв их к допингу. Чуть позже UCI ввел и новые правила, запретив, например, отрывать руки от руля тем гонщикам, которые не выиграли, чтобы отпраздновать победу сокомандника. В будущем — новые ограничения, хотят ввести запрет на слишком тяжелые передачи, чтобы снизить скорость гонок — именно то, что и характеризует шоссейный велоспорт. Разговоры о разумности этих мер во время «Тура» вспыхнули с новой силой.
Еще одна проблема таких гонок, как «Тур», — сосредоточение большого количества дорогого инвентаря в одном месте в обстановке большой неразберихи. Гонка — это стресс не только для спортсменов, но и для их персонала. Механики, обслуживающие велосипеды гонщиков, ложатся спать далеко за полночь, работая на износ. В результате — у французов из «Cofidis» украли велосипеды на очень приличную сумму, там один стоит порядка 15 тысяч евро. Хорошо, что украли не все, имелись запасные, гонщикам было на чем стартовать следующий этап. А затем спонсор, поставляющий рамы, быстро привез недостающее количество.
Вот так пока что идет «Тур де Франс» 2025 года — нервно, но предсказуемо — фавориты в строю, из звезд потеряли только Ганну и Филипсена, это еще скромно. России, можно сказать, что нет — мы утратили позиции. Времена, когда в «пачке» постоянно слышалась русская речь, в том числе нецензурная, давно позади. Это, конечно, очень больно, но не превращает «Тур де Франс» в гонку, за которой не стоит следить. «Тур» — это отчасти модель жизни. В нем есть моменты, которые способны вызвать эмоции у любого человека, даже самого далекого от велоспорта.
Сергей Лисин