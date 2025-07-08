Первая проверка паспортов на «Тур де Франс». У кого какие шансы?

Ситуация для словенца сейчас почти идеальна — он все еще не в желтой майке, она осталась у Ван дер Пула, но Тадей не проигрывает ему ничего, между ними нулевой разрыв в общем зачете. Вингегор в восьми секундах, и эти двое на пятом этапе, где будет разделка, наверняка обойдут нидерландского гонщика, а вот кто из них станет лучше — очень большой вопрос. Эвенепул и Роглич отлетели в общем зачете еще дальше, но у них на «разделке» также есть шанс, оба отличные специалисты этой дисциплины.