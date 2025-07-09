Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власов отстает на 16 минут от лидера «Тур де Франс» после пяти этапов

Велогонщик Власов отстает на 16 минут от лидера «Тур де Франс» после пяти этапов.

Источник: Alberto Gardin/Eurasia Sport Images/Getty Images

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Российский велогонщик Александр Власов из команды Bora-Hansgrohe отстает на 16 минут от лидера многодневки «Тур де Франс» после пяти этапов.

В среду спортсмены провели индивидуальную гонку с раздельным стартом протяженностью 33 км в Кане. Победу на этапе одержал бельгиец Ремко Эвенепул из команды Soudal Quick‑Step, преодолевший дистанцию за 36 минут 42 секунды. Вторым стал словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates (отставание — 16 секунд), третьим — итальянец Эдуардо Аффини (+0.33) из Team Visma. Власов показал 82-е время (+4.14).

В генеральной классификации на первое место вышел Погачар (17:22.58), вторым идет Эвенепул (+0.42), третьим — француз Кевин Воклен из команды Arkea — B&B Hotels (+0.59). Власов располагается на 70-й позиции (+16.17).

Шестой этап «Тур де Франс» пройдет в четверг по маршруту Байё — Вир-Норманди протяженностью 201,5 км.