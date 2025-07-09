Власов отстает на 16 минут от лидера «Тур де Франс» после пяти этапов

В среду спортсмены провели индивидуальную гонку с раздельным стартом протяженностью 33 км в Кане. Победу на этапе одержал бельгиец Ремко Эвенепул из команды Soudal Quick‑Step, преодолевший дистанцию за 36 минут 42 секунды. Вторым стал словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates (отставание — 16 секунд), третьим — итальянец Эдуардо Аффини (+0.33) из Team Visma. Власов показал 82-е время (+4.14).