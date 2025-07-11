Погачар выиграл седьмой этап «Тур де Франс» и вернул лидерство в генеральной классификации

Он преодолел дистанцию 197 км за 4 часа 5 минуты 39 секунд. Вторым финишировал датчанин Йонас Вингегор (Visma | Lease a Bike) с тем же временем, третьим стал британец Оскар Онли (+0,02) из Picnic PostNL.