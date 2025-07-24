Власов поднялся на пять мест в общем зачете «Тур де Франс»

Лучшим на этапе стал австралиец Бен О’Коннор из Jayco AlUla, который преодолел маршрут Виф — Коль-де-ла-Лоз (171,5 км) за 5 часов 3 минуты 47 секунд. Вторым гонку завершил словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates XRG (отставание — 1 минута 45 секунд). Третьим финишировал представитель Дании Йонас Вингегор (Visma, +1.54). Власов (+21.22) стал на этапе 26-м.