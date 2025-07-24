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Власов поднялся на пять мест в общем зачете «Тур де Франс»

Власов поднялся на пять мест в общем зачете «Тур де Франс» после 18-го этапа.

Источник: Reuters

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российский велогонщик команды Bora-Hansgrohe Александр Власов поднялся на 25-ю строчку в общем зачете «Тур де Франс» по итогам 18-го этапа многодневки.

Лучшим на этапе стал австралиец Бен О’Коннор из Jayco AlUla, который преодолел маршрут Виф — Коль-де-ла-Лоз (171,5 км) за 5 часов 3 минуты 47 секунд. Вторым гонку завершил словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates XRG (отставание — 1 минута 45 секунд). Третьим финишировал представитель Дании Йонас Вингегор (Visma, +1.54). Власов (+21.22) стал на этапе 26-м.

В генеральной классификации продолжает лидировать Погачар с результатом 66 часов 55 минут 42 секунды. Вторым идет Вингегор (+4.26), третьим — немец Флориан Липовиц (+11.01) из Bora-Hansgrohe. Власов поднялся с 30-й на 25-ю строчку, он отстает от лидера на 1 час 48 минут 21 секунду.

Девятнадцатый этап «Тур де Франс», который пройдет по маршруту Альбервиль — Ла-Плань (129,9 км), состоится в пятницу. Соревнования продлятся до 27 июля.