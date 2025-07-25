Маршрут 19-го этапа «Тур де Франс» — 2025 изменили из-за вспышки заразной болезни

Также известно, что заражённые животные были уничтожены. Учитывая состояние фермеров, которые понесли потери, и риски для участников, организаторы сократили маршрут дистанции Альбервиль — Ла-Плань со 129,9 до 95 км. Гонку также начнут на час позже намеченного: в 15:30 по Москве.