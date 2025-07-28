«Надеялись на более масштабную дуэль». Погачар в четвертый раз выиграл «Тур де Франс»

«У меня нет слов — это моя четвертая победа на “Тур де Франс”, — заявил Тадей на чемпионской пресс-конференции. — Я шесть лет подряд на подиуме, но эта победа ощущается особенно ярко. Трудно сказать, где и как я выиграл этот “Тур”. Мы сражались с самого старта, а на пятом этапе я почувствовал, что готов бороться за победу. Вторая неделя стала решающей. Мы уверенно шли в “желтой зоне”. Но да, честно говоря, я немного устал на последней неделе. Так что теперь я хотел бы насладиться успехом, а не анализировать ошибки. У каждого свое представление, что должен делать спортсмен после большой победы. Я хочу немного покоя и хорошей погоды, насладиться несколькими спокойными днями дома».