«Надеялись на более масштабную дуэль». Погачар в четвертый раз выиграл «Тур де Франс»

Тур де Франс. Итоговая классификация
1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) — 76:00.32.
2. Йонас Вингегор (Дания, Visma) — +4.24.
3. Флориан Липовиц (Германия, BORA-hansgrohe) — +11.00…
27. Александр Власов (Россия, BORA-hansgrohe) — +2:16.15.
Тадей Погачар вновь доказал, что является лучшим многодневщиком современности, в доминирующем стиле выиграв самый престижный «Гранд-Тур». 26-летний словенец бессменно лидировал с 12-го этапа, не оставив шансов своему главному конкуренту — датчанину Йонасу Вингегору. Для лидера UAE Team Emirates это четвертая победа на «Большой петле» в карьере — по этому показателю он сравнялся со звездой десятых британцем Крисом Фрумом. Впереди с пятью титулами только четверка небожителей — Жак Анкетиль, Эдди Меркс, Бернар Ино и Мигель Индурайн. Это если не считать Лэнса Армстронга, который потерял все свои семь великих побед из-за допинговых обвинений.
Хочу насладиться успехом, а не анализировать ошибки
Последний этап «Тур де Франс» — 2025 в Париже оказался испорчен дождливой погодой — организаторам пришлось экстренно корректировать трассу, убирая из нее самые скользкие участки. Но задолго до этой гонки было понятно, что Тадей своего не упустит. Выиграв в этом году четыре этапа, Погачар привез Винегору почти четыре с половиной минуты отрыва и уверенно защитил прошлогодний титул. Четвертый трофей «Большой петли» пополнил впечатляющую коллекцию словенца, в которой также есть главные призы «Джиро д’Италия», чемпионата мира, «Критериума Дофине», «Тура Каталонии», многодневки «Париж — Ницца», а также классических однодневок «Льеж — Бастонь — Льеж, “Страде Бьянке”, “Тур Фландрии” и множества других. Нет сомнений, что Погачар — самый звездный из действующих шоссейников.
«У меня нет слов — это моя четвертая победа на “Тур де Франс”, — заявил Тадей на чемпионской пресс-конференции. — Я шесть лет подряд на подиуме, но эта победа ощущается особенно ярко. Трудно сказать, где и как я выиграл этот “Тур”. Мы сражались с самого старта, а на пятом этапе я почувствовал, что готов бороться за победу. Вторая неделя стала решающей. Мы уверенно шли в “желтой зоне”. Но да, честно говоря, я немного устал на последней неделе. Так что теперь я хотел бы насладиться успехом, а не анализировать ошибки. У каждого свое представление, что должен делать спортсмен после большой победы. Я хочу немного покоя и хорошей погоды, насладиться несколькими спокойными днями дома».
Безусловно, новый успех Погачара — это очень круто. Но многие болельщики испытали разочарование из-за того, что двукратный победитель «Тура» Йонас Вингегор не смог оказать лидеру достойного противостояния. Конечно, было эпическое восхождение на Мон Ванту, где два супергероя побили рекорд скорости подъема, державшийся более двадцати лет. Но и там датчанин уступил, заставив директора гонки Кристиана Прюдомма констатировать: «Мы надеялись на более масштабную дуэль». «Можно только снять шляпу перед Погачаром. Когда он выходит на старт гонки, нет сомнений, кто является лидером, — признала жена Винегора Трине Хансен. — Но для Йонаса неправильно думать о победах других. Он нацелен исключительно на свой прогресс».
Хочу избежать выгорания
С другой стороны, одни и те же гонщики финишировали первыми и вторыми в пяти «Турах» подряд впервые в истории. Вингегор обыгрывал Погачара в 2022 и 2023 годах, а словенец опередил соперника в нынешней многодневке, в 2021 и 2024 годах. «Я разговаривал с Йонасом о том, как сильно наша борьба друг с другом изменила нас за последние пять лет. Мы поднимаем планку для друг друга, заставляя выкладываться на полную, чтобы достичь победы. Соревноваться с Йонасом — это грандиозный опыт. Хочу выразить ему уважение и поздравить с потрясающей гонкой и борьбой», — великодушно поддержал своего соперника Тадей, который с 2020 года выиграл на «Большой петле» уже 21 этап.
Часть вины за неудачу датчанина, безусловно, должна взять на себя команда «Висма», которая в последнее время слишком часто уступает UAE Team Emirates. «Я не ставлю перед собой цель выиграть пять “Туров”, — ответил Погачар на вопрос о погоне за рекордами Анкетиля и Ко. — Сейчас у меня нет четких целей. Возможно, в этом году будет еще чемпионат мира и “Тур Ломбардии”. Но сейчас я просто наслаждаюсь моментом и пытаюсь избежать психологического и физического выгорания. Велогонщики иногда слишком одержимы тренировками и хотят работать все больше. И это чревато серьезными последствиями».
Легко читается, почему словенец дистанцируется от сравнения с легендами прошлых лет. Ведь это неизбежно поднимает тему допинга. Во времена Анкетиля вообще практически не было контроля на запрещенные вещества. И Жак после завершения карьеры бравировал тем, что выступал с помощью различной фармы. Вопросы периодически возникают и в отношении Погачара — слишком уж велик разрыв между ним и остальными звездами велошоссе. Однако никаких внятных доказательств нет, а проверки сейчас проводятся очень жесткие. Индурайну и Армстронгу такое не снилось.
«Велоспорту приходится мириться с сомнениями, подозрительностью, учитывая историю нашего вида спорта, — развел руками Кристиан Прюдомм. — Но Погачар на первых ролях уже много лет. Он занял третье место на “Вуэльте Испании”, когда ему было всего 20. В 2020 году Тадей был самым молодым победителем “Тура” с 1904 года. Он чемпион, который доминирует с февраля по октябрь, человек, который может выиграть классику, бросить вызов Матье Ван дер Полю на Париж — Рубэ и побеждать Винегора на пиренейских этапах “Тура”. Это действительно великий чемпион, несмотря на все домыслы».
Автор: Олег Шамонаев