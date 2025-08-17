Чемпионку России по велоспорту дисквалифицировали за генный допинг

Препарат GW1516 был синтезирован в США, он заставляет клетки мускулов сжигать столько же жира, что и интенсивные физические упражнения, при этом повышая выносливость тела на 70%. Сообщалось, что у подопытных мышей, принимавших GW1516, изменилась работа примерно тысячи генов.