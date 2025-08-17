Ричмонд
Чемпионку России по велоспорту дисквалифицировали за генный допинг

Чемпионку России по велоспорту Третьякову дисквалифицировали за генный допинг.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Чемпионка России по велошоссе Евгения Третьякова дисквалифицирована Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) на четыре года за применение генного допинга, следует из документов, опубликованных на сайте Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

В пробе 39-летней спортсменки, сданной 24 апреля, была обнаружена запрещенная субстанция GW1516. С учетом отбытого срока временного отстранения Третьякова дисквалифицирована до 26 мая 2029 года.

Препарат GW1516 был синтезирован в США, он заставляет клетки мускулов сжигать столько же жира, что и интенсивные физические упражнения, при этом повышая выносливость тела на 70%. Сообщалось, что у подопытных мышей, принимавших GW1516, изменилась работа примерно тысячи генов.

Третьякова в 2024 году стала победительницей чемпионата России в индивидуальной гонке на время в гору, в данной дисциплине она также четырежды становилась серебряным призером (2018, 2022, 2023, 2025).