Велогонщица Гульназ Хатунцева приняла участие в шоу «Титаны» на ТНТ через четыре месяца после родов

Проект «Титаны» — это новый вызов для гонщицы мирового уровня. До этого девушки ни разу не попадали в финальную десятку по итогам сезона. А Гульназ выступает в беспрецедентных для участников условиях — спустя четыре месяца после рождения второго ребенка. Участников шоу выбирает искусственный интеллект, и велогонщица не стала пасовать перед вызовом.
«Несмотря на то что после рождения второго ребенка прошло всего четыре месяца, я полна энергии и решимости. Ребенок только придает мне вдохновения. Искусственный интеллект бросил мне вызов — я готова. Видела первые два сезона по телевизору, и стало интересно посмотреть на себя в совершенно другой и в то же время спортивной жизни.
Участие в проекте для меня — возможность узнать, в чем я сильна и над чем стоит поработать. Моя маленькая мечта детства реализовалась — побывать в подобном шоу. В то же время я только втягиваюсь в тренировочный процесс и набираю физическую форму, и времени на подготовку было немного. Но я уверена, что справлюсь.
Спортсмены с олимпийским опытом каждый раз в шоу останавливались в шаге от победы — в прошлом году лыжник Никита Крюков стал вторым, до этого пловец Евгений Коротышкин — третьим. Конечно, девушкам сложнее выступать против мужчин, но я постараюсь представить наше сообщество олимпийцев лучшим образом. А удастся ли нам наконец в шоу “Титаны” завоевать золото, как мы делали на спортивных турнирах, — смотрите скоро», — рассказала Хатунцева.
Третий сезон «Титанов» обещает быть захватывающим, заявлено 111 участников. Создатели проекта анонсировали призовой фонд — 10 миллионов рублей для победителя. Также анонсировано участие легенд российского спорта, среди которых участники Олимпийских игр.