Велогонщица Гульназ Хатунцева приняла участие в шоу «Титаны» на ТНТ через четыре месяца после родов

Участие в проекте для меня — возможность узнать, в чем я сильна и над чем стоит поработать. Моя маленькая мечта детства реализовалась — побывать в подобном шоу. В то же время я только втягиваюсь в тренировочный процесс и набираю физическую форму, и времени на подготовку было немного. Но я уверена, что справлюсь.