Протестующие сорвали этап «Вуэльты» из-за участия команды из Израиля

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Колумбийский велогонщик Эган Берналь из команды Ineos Grenadiers стал победителем 16-го этапа многодневной велогонки «Вуэльта Испании», который завершился досрочно из-за участников акции протеста, перекрывших трассу за 3 км до финиша.
Первоначально протяженность этапа по маршруту Пойо — Кастро-де-Хервилья составляла 167,9 км, однако организаторам пришлось зафиксировать время за 8 км до финиша. Демонстранты, протестующие против участия в веломногодневке команды из Израиля Israel-Premier Tech, собрались с флагами Палестины за 3 км до финишной черты и перекрыли дорогу.
Берналь занял первое место с результатом 3 часа 35 минут 10 секунд. Вторым стал испанский велогонщик Soudal Quick-Step Микель Ланда, тройку замкнул француз Бриё Роллан из Groupama-FDJ. Лидерство в генеральной классификации удерживает датчанин Йонас Вингегор (Team Visma — Lease a Bike) — 61 час 16 минут 35 секунд.
Ранее 11-й этап «Вуэльты Испании» был прерван за 3 км до финиша из-за массовых протестов в поддержку Палестины, победитель этапа не был выявлен. Технический директор «Вуэльты» Кико Гарсия допустил исключение израильской команды ради безопасного продолжения соревнований, однако Israel-Premier Tech отказалась сняться с веломногодневки.
«Вуэльта Испании» завершится 14 сентября.