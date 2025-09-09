Протестующие сорвали этап «Вуэльты» из-за участия команды из Израиля

Первоначально протяженность этапа по маршруту Пойо — Кастро-де-Хервилья составляла 167,9 км, однако организаторам пришлось зафиксировать время за 8 км до финиша. Демонстранты, протестующие против участия в веломногодневке команды из Израиля Israel-Premier Tech, собрались с флагами Палестины за 3 км до финишной черты и перекрыли дорогу.