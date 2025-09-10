На «Вуэльту» дополнительно направят силовиков из-за акций против Израиля

МАДРИД, 10 сен — РИА Новости. Более 1,5 тысячи сотрудников правоохранительных органов будут задействованы в обеспечении порядка на заключительных этапах велогонки «Вуэльта Испании» в Мадриде в связи с протестами против участия израильской команды Israel-Premier Tech, сообщила в среду делегация правительства.
«Национальная полиция развернет 1100 сотрудников, а гражданская гвардия — 400, которые присоединятся к силам, уже задействованным в обеспечении гонки на постоянной основе», — говорится в пресс-релизе.
По данным властей, для национальной полиции это станет крупнейшей операцией по обеспечению порядка с момента проведения саммита НАТО в испанской столице в 2022 году. В операции примут участие кинологические подразделения, отряды быстрого реагирования, спецподразделения по работе в подземных сооружениях, а также беспилотники, система противодействия дронам и вертолет полиции.
Кроме того, усиленный контроль будет обеспечен и в соседних провинциях Авила и Сеговия, через которые пройдет субботний маршрут.
Отмечается, что меры приняты для совмещения «легитимного права на протест» с проведением спортивного мероприятия.
Ранее дистанция 16-го этапа велогонки «Вуэльта Испании» была сокращена на 8 километров. Демонстранты, протестующие против участия команды из Израиля, собрались с флагами Палестины за 3 километра до финишной черты и перекрыли дорогу.
Третьего сентября 11-й этап «Вуэльты Испании» был прерван за 3 километра до финиша по той же причине. Победитель этапа не был выявлен. Технический директор «Вуэльты» Кико Гарсия допустил исключение израильской команды ради безопасного продолжения соревнований, однако Israel-Premier Tech отказалась сняться с веломногодневки.
«Вуэльта Испании» завершится 14 сентября.