На Канарах заявили, что не примут «Вуэльту» при участии команды из Израиля

Заключительный, 21-й этап «Вуэльты-2025» прошел 14 сентября. За 57,8 километра до финиша на трассу выскочили протестующие с пропалестинским плакатом, в результате чего организаторам пришлось приостановить гонку. Также массовые демонстрации проходили на финишных участках трассы в Мадриде, в результате чего организаторам пришлось досрочно завершить гонку. Ранее дистанция 16-го этапа велогонки была сокращена на восемь километров. Демонстранты, протестующие против участия команды из Израиля, собрались с флагами Палестины за три километра до финишной черты и перекрыли дорогу. 3 сентября 11-й этап был прерван за три километра до финиша по той же причине. Победитель этапа не был выявлен. Израильская команда убрала с формы упоминание страны из-за протестов.