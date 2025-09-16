На Канарах заявили, что не примут «Вуэльту» при участии команды из Израиля

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Канарские острова не примут финальные этапы веломногодневки «Вуэльта» в 2026 году, если среди участников будет израильская команда, рассказал AS президент Кабильдо Гран-Канарии Антонио Моралес.
Как отмечает газета, соглашение между организатором веломногодневки и Гран-Канарией уже достигнуто, однако окончательное подписание еще не состоялось.
«Я должен с абсолютной уверенностью сказать, что если участником будет Израиль, то остров не примет этапы. Гран-Канария не намерена обелять геноцид и имидж Израиля с помощью спорта или каких-либо других средств. Поэтому мы посмотрим, что произойдет в ближайшие месяцы, но, конечно, Гран-Канария не примет “Вуэльту” при участии Израиля», — заявил Моралес.
Заключительный, 21-й этап «Вуэльты-2025» прошел 14 сентября. За 57,8 километра до финиша на трассу выскочили протестующие с пропалестинским плакатом, в результате чего организаторам пришлось приостановить гонку. Также массовые демонстрации проходили на финишных участках трассы в Мадриде, в результате чего организаторам пришлось досрочно завершить гонку. Ранее дистанция 16-го этапа велогонки была сокращена на восемь километров. Демонстранты, протестующие против участия команды из Израиля, собрались с флагами Палестины за три километра до финишной черты и перекрыли дорогу. 3 сентября 11-й этап был прерван за три километра до финиша по той же причине. Победитель этапа не был выявлен. Израильская команда убрала с формы упоминание страны из-за протестов.