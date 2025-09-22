«У людей есть право протестовать, но не создавать угрозы невиновным». Велогонщик Ермаков — о беспорядках на «Вуэльте»

— Все прошло ожидаемо, в том плане, что никто, и я в том числе, не думал, что на этих гонках не будет ощутим скачок. Разумеется, он был — и в темпе, и в позиции внутри группы, но это было ожидаемо. Опять же, зависит от того, в каких гонках ты начинаешь свой путь в World Tour. Будь то классики или какие-то многодневки в Испании или где-то еще, везде свой стиль ведения гонки. Но в целом все было более-менее так, как я и представлял. Цифры мощности были весьма высокими, но ничего сверхъестественного. Серьезные гонки, серьезные ваты и прочее, но это было ожидаемо. Потом, по ходу сезона, разумеется, все стало немного проще, привычнее. В любом случае никаких резких изменений, организм адаптируется. И сейчас, в сентябре, картина, в моем понимании, стала лучше.