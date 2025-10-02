Спортсменов из Израиля теперь не пускают на соревнования. Пойдёт ли он по пути России?

То, что с безопасностью большие проблемы, как раз и доказала «Вуэльта». Протестующие перекрывали дороги и мешали велогонщикам. Из-за этого несколько этапов пришлось завершить досрочно, финальный «этап дружбы» в Мадриде был отменён, а церемония награждения стала формальностью. Международный союз велосипедистов (UCI) такое положение дел совсем не устроило. В федерации выпустили обращение по горячим следам.