Фонтенуа побил мировой рекорд по подъему на Эйфелеву башню на велосипеде

Французский спортсмен побил рекорд по подъему на Эйфелеву башню на велосипеде.

Источник: Спорт РИА Новости

ПАРИЖ, 4 окт — РИА Новости. Французский спортсмен, тройной вице-чемпион мира по велотриалу, Орельен Фонтенуа побил мировой рекорд по времени подъема на Эйфелеву башню в Париже по ступенькам на велосипеде, об этом говорится на официальной странице башни в соцсети X.

«Шестьсот восемьдесят шесть ступенек за 12 минут 30 секунд. Это новый мировой рекорд, установленный Орельеном Фонтенуа!» — говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте компании-оператора монумента, велотриалист поднялся на второй уровень Эйфелевой башни в четверг. Предыдущий рекорд принадлежал спортсмену Югу Ришару, который преодолел это расстояние за 19 минут 4 секунды в 2002 году, сказано там.