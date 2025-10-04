Фонтенуа побил мировой рекорд по подъему на Эйфелеву башню на велосипеде

ПАРИЖ, 4 окт — РИА Новости. Французский спортсмен, тройной вице-чемпион мира по велотриалу, Орельен Фонтенуа побил мировой рекорд по времени подъема на Эйфелеву башню в Париже по ступенькам на велосипеде, об этом говорится на официальной странице башни в соцсети X.