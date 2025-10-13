«Помотала головой». Велогонщица из Литвы отказалась встать на пьедестал рядом с россиянкой

Россиянка Дарья Правилова выиграла любительский чемпионат мира по гравийному велоспорту в возрастной категории 35−39 лет, проходивший в Нидерландах. После финиша спортсменка столкнулась с недружелюбным поведением со стороны занявшей второе место представительницы Литвы Дайвы Рагажинскене — она не захотела подниматься на пьедестал для фото с победительницей.
С другими спортсменками проблем не было
По словам Правиловой, она специально готовилась к соревнованию в течение двух месяцев после того, как решила принять участие.
«На чемпионат мира я изначально ехала за победой, программа-минимум — стать второй или третьей. Это один из главных моих успехов в любительском велоспорте, я целенаправленно готовилась к этому чемпионату мира в течение двух месяцев после того, как приняла решение выступить там. Сначала я участвовала в гонке Sea Otter в Испании вместе с профессионалами, потом у меня был еще один серьезный старт в этой стране. Все эти поездки я оплачиваю сама», — приводит ее слова ТАСС.
Когда проходила церемония награждения, организаторы объяснили порядок действий — в конце участницы должны были собраться для общего снимка на подиуме. По рассказу Дарьи, она пригласила остальных присоединиться, однако литовская участница отказалась.
«В итоге я всех приглашаю, а она [литовка] помотала головой. Никаких разговоров у меня с ней вообще не было. С другими спортсменками никаких проблем в общении у меня не было, в мире спорта, по моему мнению, таких проблем быть не должно. Например, бельгийка [Эльке Тимперман], которая была третьей, меня, наоборот, подбодрила, когда литовка отказалась вставать рядом со мной», — добавила россиянка.
Буллинг в соцсетях
После соревнований, как отметила Правилова, в интернете начался буллинг. Друзья Дарьи нашли публикации из аккаунтов Рагажинскене и ее соратников, где обсуждались фото россиянки в спортивной форме с надписью «Russia National Team» («Национальная команда России»).
«По их мнению, мне нельзя было демонстрировать эту надпись. У меня есть скрины с их подписями, что Россия — это страна-агрессор, и люди надеются, что меня дисквалифицируют. Но они не учитывают тот факт, что я любитель, у меня нет нейтрального статуса и ко мне нельзя предъявлять требования как к профессиональным спортсменам — нейтралам», — сказала Правилова.
Чемпионат мира по гравийному велоспорту проходит под эгидой Международного союза велосипедистов (UCI). В организации лояльно относятся к российским спортсменам — одни из первых вернули наших на международные старты. Но стандартные ограничения в силе: обязательно выступать под нейтральным флагом, так что в честь победителей на турнирах звучит нейтральный гимн. Но Правилова не согласилась.
«Жалко, нашего гимна не будет. Но я спою», — пообещала она перед церемонией.
И не обманула: не обращая внимания на неизвестную мелодию, сама спела гимн России.
Правилова — мастер спорта и тренер. До 20 лет профессионально занималась велоспортом. На ее странице в соцсетях говорится, что она входила в состав сборной, выступала на чемпионате Европы, побеждала на чемпионате России и спартакиаде.
Егор Сергеев