«Помотала головой». Велогонщица из Литвы отказалась встать на пьедестал рядом с россиянкой

«На чемпионат мира я изначально ехала за победой, программа-минимум — стать второй или третьей. Это один из главных моих успехов в любительском велоспорте, я целенаправленно готовилась к этому чемпионату мира в течение двух месяцев после того, как приняла решение выступить там. Сначала я участвовала в гонке Sea Otter в Испании вместе с профессионалами, потом у меня был еще один серьезный старт в этой стране. Все эти поездки я оплачиваю сама», — приводит ее слова ТАСС.