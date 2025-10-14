Ричмонд
Литовская велогонщица объяснила свой отказ фотографироваться с чемпионкой из России: «Решение было спонтанным»

Литовская велогонщица Дайва Тушлайте-Рагажинскене рассказала, почему не стала фотографироваться на пьедестале рядом с россиянкой Дарьей Правиловой во время награждения на чемпионате мира по гравийному велоспорту в Нидерландах.

Источник: Соцсети

Правилова выиграла золото в соревнованиях в возрастной группе от 35 до 39 лет, а Тушлайте-Рагажинскене стала второй. Во время совместного фотографирования литовка осталась на месте, в то время как бронзовый призер Эльке Тимперман из Бельгии поднялась к россиянке и приобняла ее.

«Мое решение было спонтанным, но искренним. Я уважаю всех спортсменов, но, несмотря на то что спортсменка выступала под нейтральным флагом, я увидела четкие символы и жесты, которые указывали на связь с Россией — в частности, пение российского гимна на пьедестале, когда официально звучал нейтральный гимн — “Ода к радости” Бетховена.

Для меня этот момент не был о политике, а о человеческих ценностях и уважении.

Стоять в стороне — это был мой тихий способ выразить, что я не принимаю то, что делает Россия, и что я поддерживаю Украину, восхищаюсь мужеством и силой украинских спортсменов и народа», — приводят слова Тушлайте-Рагажинскене украинские СМИ.