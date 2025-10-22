Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На россиянку Валгонен, приехавшую на ЧМ по велотреку, упал потолок

На российскую велогонщицу Валерию Валгонен, прибывшую в Сантьяго на чемпионат мира, в отеле упал кусок потолка.

Источник: РИА "Новости"

«Утро у нас началось с того, что на Валерию упал потолок. С ней все в порядке, голова на месте. Я переживаю за голову Валерии», — сказала Лысенко.

Чемпионат мира проходит в столице Чили с 22 по 26 октября.

В турнире участвуют более тысячи велогонщиков, среди которых пять россиян: Лысенко, Яна Бурлакова, Екатерина Евланова, Никита Кирильцев (все в спринте) и Валгонен (темповые гонки). Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе и только в личных дисциплинах.

Первые медали будут разыграны 22 октября в женском скрэтче, также в мужском и женском командных спринтах.