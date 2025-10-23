Велосипедиста Сехили признали виновным в незаконном пересечении границы

ПОГРАНИЧНЫЙ (Приморский край), 23 окт — РИА Новости. Пограничный районный суд в четверг признал французского велосипедиста Софиана Сехили виновным в незаконном пересечении госграницы РФ, но освободил от уплаты штрафа в 50 тысяч рублей, который зачли в счёт пребывания француза в СИЗО, передает корреспондент РИА Новости из райсуда.
«Софиана Сехили… признать виновным… назначить штраф 50 тысяч рублей, с учётом отбывания в СИЗО, освободить от уплаты штрафа», — огласила судья Ирина Билле.
Сехили был задержан в Приморье в начале сентября за незаконное пересечение границы России (часть 1 статьи 322 УК РФ). Уссурийский районный суд арестовал француза, защита обжаловала это решение, но безуспешно. Позже содержание Сехили под стражей было продлено до 3 ноября.
Руководитель объединенной пресс-службы судов региона Елена Оленева на прошлой неделе сообщала РИА Новости, что рассмотрение уголовного дела Сехили Пограничный районный суд начнет 23 октября.
Сехили намеревался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде. Первого июля он стартовал от мыса Рока близ Лиссабона (считается самым западным мысом Евразии) и хотел за два месяца преодолеть более 16 тысяч километров. Ему предстояло проехать по 17 странам, среди которых — Турция, Иран, Казахстан, Монголия и Китай. Финиш Сехили запланировал во Владивостоке.