Российский велогонщик Кирильцев госпитализирован после падения во время гонки чемпионата мира

Чемпионат мира по трековым велогонкам проходит в чилийском городе Сантьяго с 22 по 26 октября. В качестве нейтральных спортсменом на турнире выступят российские велогонщики Алина Лысенко, Яна Бурлакова, Екатерина Евланова, Никита Кирильцев и Валерия Валгонен.