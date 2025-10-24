Российский велогонщик Кирильцев госпитализирован после падения во время гонки чемпионата мира

«На финише пошел обгонять и зацепился за колесо соперника. Упал, сильно головой ударился. Была потеря сознания. Никита отправлен в больницу», — сказал Кубеев.
В полуфинале кейрина 20-летний россиянин пошел на обгон, потерял равновесие и ударился головой о полотно.
Чемпионат мира по трековым велогонкам проходит в чилийском городе Сантьяго с 22 по 26 октября. В качестве нейтральных спортсменом на турнире выступят российские велогонщики Алина Лысенко, Яна Бурлакова, Екатерина Евланова, Никита Кирильцев и Валерия Валгонен.