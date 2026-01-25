«Самая австралийская авария»: кенгуру врезался в пелотон велогонщиков и едва не оставил лидера без победы

«Все всегда спрашивают меня, что самое опасное в Австралии, и я всегда отвечаю — кенгуру, — сказал Вайн. — Они ждут и прячутся в кустах, а потом выпрыгивают прямо перед тобой. Сегодня это снова подтвердилось. Это выглядело как пинбол внутри пелотона. Но я упал не слишком сильно. Бывает, не повезло, но, к счастью, я в порядке и сохранил майку победителя».