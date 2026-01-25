«Самая австралийская авария»: кенгуру врезался в пелотон велогонщиков и едва не оставил лидера без победы

Лидер австралийской велогонки Tour Down Under Джей Вайн едва не лишился победы из-за курьезной аварии с представителем местной фауны: на решающем этапе многодневки в него врезался кенгуру. Животное также сбило еще троих участников, которым после инцидента пришлось сняться с соревнований.
«Они — самое опасное, что есть в Австралии»
Все случилось во время заключительного, пятого этапа гонки в районе города Стерлинг примерно за 100 км до финиша: пара кенгуру внезапно выпрыгнула на дорогу и спровоцировала массовое падение велосипедистов. Среди упавших оказался и лидер общего зачета — 30-летний австралиец Вайн из команды UAE Team Emirates-XRG.
«Они пронеслись сквозь пелотон, когда мы ехали со скоростью где-то 50 км/ч. Один из них остановился и начал прыгать: влево, вправо, влево, вправо, влево. В итоге я врезался в него», — рассказал Вайн в эфире ABC.
К счастью, во время падения гонщик не пострадал. Он сохранил хладнокровие, оперативно сменил велосипед и смог вернуться в общую группу, с которой в итоге без новых происшествий добрался до финиша.
Однако повезло не всем: другие участники аварии — Менно Хейсинг, Лукас Стивенсон и Альберто Дайнезе — были вынуждены сойти с дистанции. По сообщениям местных СМИ, одно из животных также получило повреждения.
«Все всегда спрашивают меня, что самое опасное в Австралии, и я всегда отвечаю — кенгуру, — сказал Вайн. — Они ждут и прячутся в кустах, а потом выпрыгивают прямо перед тобой. Сегодня это снова подтвердилось. Это выглядело как пинбол внутри пелотона. Но я упал не слишком сильно. Бывает, не повезло, но, к счастью, я в порядке и сохранил майку победителя».
Первый с отрывом
Эта победа стала для Вайна второй в карьере на Tour Down Under. В этот раз он опередил ближайшего соперника более чем на одну минуту — такого отрыва в австралийской многодневке не было более 20 лет.
Но инцидент с кенгуру затмил все новости о триумфе: момент аварии частично попал в трансляцию велогонки и моментально стал вирусным в соцсетях.
Пользователи активно делились видео и называли столкновение с сумчатым «самой австралийской аварией из всех возможных», а также сравнивали произошедшее со сценой из фильма «Пункт назначения».