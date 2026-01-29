UCI отстранил азербайджанского велогонщика за наркотики

ТАСС, 29 января. Международный союз велосипедистов (UCI) дисквалифицировал представляющего Азербайджан велогонщика Артема Проскурякова на три года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба UCI.
Отмечается, что в допинг-пробах спортсмена были обнаружены следы метамфетамина и его метаболитов. Пробы были взяты в соревновательный период во время чемпионата мира по шоссейным гонкам среди юниоров.
Срок дисквалификации отсчитывается с 18 ноября 2025 года и продлится до 17 ноября 2028 года.