UCI отстранил азербайджанского велогонщика за наркотики

В допинг-пробах Артема Проскурякова были обнаружены следы метамфетамина и его метаболитов.

Источник: IMAGO/ frontalvision.com via Reuters Connect

ТАСС, 29 января. Международный союз велосипедистов (UCI) дисквалифицировал представляющего Азербайджан велогонщика Артема Проскурякова на три года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба UCI.

Отмечается, что в допинг-пробах спортсмена были обнаружены следы метамфетамина и его метаболитов. Пробы были взяты в соревновательный период во время чемпионата мира по шоссейным гонкам среди юниоров.

Срок дисквалификации отсчитывается с 18 ноября 2025 года и продлится до 17 ноября 2028 года.