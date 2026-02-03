Ричмонд
Велогонщик Гонов выиграл золото чемпионата Европы на треке

Эта медаль стала второй для россиян на турнире.

Источник: IMAGO/Sirotti/TASS

АНКАРА, 3 февраля. /ТАСС/. Россиянин Лев Гонов выиграл золотую медаль чемпионата Европы на треке в индивидуальной гонке преследования. Соревнования проходят в турецкой Конье.

В финале Гонов победил датчанина Юэля Скивильда. Эта медаль стала второй для россиян на турнире, ранее серебро в скретче выиграл Илья Савекин.

Гонову 26 лет, он является чемпионом Европы 2020 года в командном спринте, также он выигрывал бронзу и серебро европейского первенства в индивидуальном спринте.

Российские и белорусские спортсмены выступают в нейтральном статусе и только в личных видах программы. Турнир завершится 5 февраля.