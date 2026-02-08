Велосипеды российских спортсменов вернулись в Россию из Турции

Чемпионат Европы по велоспорту на треке проходил с 1 по 5 февраля в турецкой Конье. Российская команда завоевала на турнире шесть медалей, среди которых две золотые, одна серебряная и три бронзовые. Чемпионами Европы стали Лев Гонов в индивидуальной гонке преследования и Алина Лысенко, которая финишировала первой в дисциплине «кейрин». Также на счету Лысенко бронзовая награда в женском спринте. Серебряным призером в Турции в дисциплине «скретч» стал Илья Савекин. Еще две бронзовые награды завоевали Яна Бурлакова в гите на 1 км и Никита Кирильцев в мужском спринте.