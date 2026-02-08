Велосипеды российских спортсменов вернулись в Россию из Турции

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Велосипеды российских спортсменов, на которых они выступали во время чемпионата Европы по велотреку в турецкой Конье, вернулись в Россию. Об этом сообщает Федерация велосипедного спорта России.
Ранее главный тренер сборной России по велогонкам на треке Андрей Кубеев сообщил ТАСС, что россияне вернулись домой без велосипедов. Как рассказал тренер, велосипеды не успели на пересадке перегрузить в самолет до Москвы.
«Логистическая эпопея завершена. Спешим поделиться отличной новостью: все коробки с велосипедами сборной, которые задержались при перелете из Турции, наконец-то получены. Велосипеды доставлены в целости и сохранности, ребята могут выдохнуть и приступить к плановому обслуживанию своих “боевых коней”. Благодарим всех за беспокойство и поддержку», — говорится в сообщении федерации.
Чемпионат Европы по велоспорту на треке проходил с 1 по 5 февраля в турецкой Конье. Российская команда завоевала на турнире шесть медалей, среди которых две золотые, одна серебряная и три бронзовые. Чемпионами Европы стали Лев Гонов в индивидуальной гонке преследования и Алина Лысенко, которая финишировала первой в дисциплине «кейрин». Также на счету Лысенко бронзовая награда в женском спринте. Серебряным призером в Турции в дисциплине «скретч» стал Илья Савекин. Еще две бронзовые награды завоевали Яна Бурлакова в гите на 1 км и Никита Кирильцев в мужском спринте.