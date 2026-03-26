Сборная Казахстана завоевала золото на чемпионате Азии по велотреку

В филиппинском городе Тагатай стартовал чемпионат Азии по велоспорту на треке, участие в котором принимает сборная Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Источник: НОК РК

На континентальном первенстве по велотреку прошел первый соревновательный день, на котором сборная Казахстана уже отметилась первой завоеванной медалью.

Отечественные спортсмены завоевали золотую награду в командной гонке преследования среди юниорок.

На первую ступень пьедестала поднялись Анель Ташбай, Аружан Кабдулова, Виталина Хоружая, Алия Букаева, Айгерим Смайлканова.

Серебряную медаль завоевали представительницы команды Тайбэя. Тройку лучших замкнули спортсменки из Узбекистана.

Чемпионат Азии по велоспорту на треке продлится до 31-го марта. Турнир проводится под эгидой Азиатской конфедерации велоспорта (ACC) и Международного союза велосипедистов (UCI) и является главным стартом континентального календаря.