Сборная Казахстана отметилась второй золотой медалью на чемпионате Азии по велотреку

Казахстанские юниорки завоевали вторую золотую медаль на чемпионате Азии по велоспорту на треке, который проходит в Тагайтае (Филиппины), передает NUR.KZ со ссылкой на Дирекцию развития спорта РК.

Источник: НОК РК

На проходящем в филиппинском городе Тагайтайе чемпионате Азии по велотреку среди взрослых и юниоров состоялись гонки третьего соревновательного дня.

В гонке мэдисон на 20 км среди юниорок золотую медаль завоевали Аружан Кабдулова и Анель Ташбай (105 очков). Наши девушки опередили соперниц из Узбекистана (64) и Тайпея (1).

Напомним, в первый день соревнований команда Казахстана (Аружан Кабдулова, Виталина Хоружая, Анель Ташбай, Алия Бакаева) была лучшей в в гонке преследования.

В категории элита нашим гонщикам не удалось войти в число призеров. В женском омниуме Рината Султанова стала пятой, Алишер Жумакан седьмым в мужском.

Чемпионат Азии завершится 31 марта.