Сборная Казахстана отметилась второй золотой медалью на чемпионате Азии по велотреку

На проходящем в филиппинском городе Тагайтайе чемпионате Азии по велотреку среди взрослых и юниоров состоялись гонки третьего соревновательного дня.
В гонке мэдисон на 20 км среди юниорок золотую медаль завоевали Аружан Кабдулова и Анель Ташбай (105 очков). Наши девушки опередили соперниц из Узбекистана (64) и Тайпея (1).
Напомним, в первый день соревнований команда Казахстана (Аружан Кабдулова, Виталина Хоружая, Анель Ташбай, Алия Бакаева) была лучшей в в гонке преследования.
В категории элита нашим гонщикам не удалось войти в число призеров. В женском омниуме Рината Султанова стала пятой, Алишер Жумакан седьмым в мужском.
Чемпионат Азии завершится 31 марта.