Казахстанский велогонщик завоевал золотую медаль чемпионата Азии

Представитель национальной сборной Казахстана по велоспорту на треке Кирилл Курдиди стал победителем чемпионата Азии, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Источник: Nur.kz

В филиппинском городе Тагайтае завершился чемпионат Азии по велотреку. В заключительный соревновательный день сборная Казахстана отметилась золотой медалью.

На первую ступень пьедестала поднялся Кирилл Курдиди.

Казахстанец показал лучшее время в гите. Вторым на финише был представитель Китая Хань Се. Бронзовым призером стал японец Рето Ичида.

Добавим, что ранее Алишер Жумакан стал вторым в групповой гонке по очкам и в скрэтче. Рамис Динмухаметов и Илья Карабутов взяли «серебро» в мэдисоне, а Рината Султанова поднялась на третью ступень пьедестала в индивидуальной гонке преследования.