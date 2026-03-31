Казахстанский велогонщик завоевал золотую медаль чемпионата Азии

Добавим, что ранее Алишер Жумакан стал вторым в групповой гонке по очкам и в скрэтче. Рамис Динмухаметов и Илья Карабутов взяли «серебро» в мэдисоне, а Рината Султанова поднялась на третью ступень пьедестала в индивидуальной гонке преследования.