Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:00
Лудогорец
Видеотон
Футбол. Еврокубки
20:00
Кукеши
Карабах
Футбол. Еврокубки
20:00
БАТЭ
ХИК
Футбол. Еврокубки
21:30
Аякс
Штурм
Футбол. Еврокубки
21:45
Селтик
Русенборг
Футбол. Еврокубки
24.07
Легия0
Спартак Тр2
Все события
Фоторепортажи
18Как болели за Мурата Гассиева
22За себя и за брата. Василий Березуцкий сорвал овацию
16:46 (мск), источник: ТАСС

Этап Мировой серии по прыжкам в воду 2019 года пройдет в Казани 10—12 мая

ТАСС, 25 июля. Один из пяти этапов Мировой серии по прыжкам в воду в 2019 году пройдет в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации плавания (FINA).

Источник: AP 2018

Этап в Казани будет четвертым в сезоне и пройдет с 10 по 12 мая.

Читайте также
Российские прыгуны в воду Белова и Назин завоевали бронзу на этапе Кубка мира

Первый этап пройдет в японском городе Сагамихара с 1 по 3 марта. Сагамихара впервые в истории примет этап Мировой серии по прыжкам в воду. Второй этап состоится в Пекине (7—9 марта), третий — в Монреале (26—28 апреля), пятый — в Лондоне (17—19 мая). Лондон примет данные соревнования впервые с 2015 года, в 2016—2018 годах в столице Англии этапы Мировой серии не проводились.

Общий призовой фонд Мировой серии в 2019 году составит $1,5 млн.

В 2015 году Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта. Этап Мировой серии по прыжкам в воду регулярно проходит в столице Татарстана с этого же года. С 2011 по 2014 год соревнования принимала Москва.

 Люди на трибунах плакали во время речи Игнашевича
Татьяна Тарасова: Он был не только моим учеником, он был моим товарищем. У меня просто нет слов
Две недели Роналду в «Ювентусе». Что он успел за это время
СМИ: «Реал» готов заплатить 60 млн фунтов за чемпиона мира
Болельщики выбрали символическую сборную ЧМ-2018, россиян нет
Защитника сборной РФ забраковали для игры в лучших клубах АПЛ
ФИФА открыла расследование против России из-за матча 2009 года
Выбран самый красивый гол чемпионата мира (видео)
Определилась дата гостевого матча «Спартака» в квалификации ЛЧ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка