Этап Мировой серии по прыжкам в воду 2019 года пройдет в Казани 10—12 мая
ТАСС, 25 июля. Один из пяти этапов Мировой серии по прыжкам в воду в 2019 году пройдет в Казани. Об этом сообщает
ТАСС, 25 июля. Один из пяти этапов Мировой серии по прыжкам в воду в 2019 году пройдет в Казани. Об этом сообщает
Этап в Казани будет четвертым в сезоне и пройдет с 10 по 12 мая.
Первый этап пройдет в японском городе Сагамихара с 1 по 3 марта. Сагамихара впервые в истории примет этап Мировой серии по прыжкам в воду. Второй этап состоится в Пекине (
Общий призовой фонд Мировой серии в 2019 году составит $1,5 млн.
В 2015 году Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта. Этап Мировой серии по прыжкам в воду регулярно проходит в столице Татарстана с этого же года. С 2011 по 2014 год соревнования принимала Москва.