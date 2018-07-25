Этап Мировой серии по прыжкам в воду 2019 года пройдет в Казани 10—12 мая

Источник: AP 2018

Этап в Казани будет четвертым в сезоне и пройдет с 10 по 12 мая.

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Первый этап пройдет в японском городе Сагамихара с 1 по 3 марта. Сагамихара впервые в истории примет этап Мировой серии по прыжкам в воду. Второй этап состоится в Пекине ( 7—9 марта ), третий — в Монреале ( 26—28 апреля ), пятый — в Лондоне ( 17—19 мая ). Лондон примет данные соревнования впервые с 2015 года, в 2016—2018 годах в столице Англии этапы Мировой серии не проводились.

Общий призовой фонд Мировой серии в 2019 году составит $1,5 млн.