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15:44 (мск), источник: ТАСС

Прыгуны в воду Тимошинина и Кузнецов завоевали бронзу в командных соревнованиях на ЧЕ

ГЛАЗГО /Великобритания/, 6 августа. /ТАСС/. Россияне Юлия Тимошинина и Евгений Кузнецов завоевали бронзовые медали в смешанных командных соревнованиях в прыжках в воду на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Глазго.

Источник: РИА "Новости"

Россияне набрали 349,55 очка за шесть прыжков. Победу одержали украинцы София Лыскун и Олег Колодий, набравшие 355,90 балла. Вторыми стали немцы Мария Курьо и Лу Массенберг (352,60).

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Комплект медалей, разыгранный в смешанных командных соревнованиях, стал первым на чемпионате Европы в прыжках в воду. Таким образом, сборная России выиграла первую медаль в прыжках в воду на турнире. Всего на объединенном европейском первенстве по летним олимпийским видам спорта россияне завоевали 23 медали — 11 золотых, шесть серебряных и шесть бронзовых, сборная России лидирует в общекомандном зачете.

Лыскун и Колодий впервые в карьере стали чемпионами Европы. Кузнецов выиграл 17-ю медаль европейских первенств (восемь золотых, пять серебряных и четыре бронзовые награды). Также россиянин является серебряным призером Олимпийских игр, победителем и пятикратным медалистом (четыре серебра и бронза) чемпионатов мира. Тимошинина завоевала седьмую медаль европейского первенства (два золота, два серебра и три бронзы).

Первый объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит с 2 по 12 августа в Глазго, Эдинбурге и Берлине. Он включает в себя турниры по плаванию (Глазго, 3—9 августа), прыжкам в воду (Эдинбург, 6—12 августа), синхронному плаванию (Глазго, 3—7 августа), плаванию на открытой воде (Глазго, 8—12 августа), велотреку (Глазго, 2—7 августа), велошоссе (Глазго, 5—12 августа), маунтинбайку (Глазго, 7 августа), велоспорту-БМХ (Глазго, 10—11 августа), гольфу (Глазго, 7—12 августа), спортивной гимнастике (Глазго, 2—12 августа), академической гребле (Глазго, 2—5 августа), триатлону (Глазго, 9—11 августа) и легкой атлетике (Берлин, 6—12 августа).

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