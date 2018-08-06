Прыгуны в воду Тимошинина и Кузнецов завоевали бронзу в командных соревнованиях на ЧЕ

Источник: РИА "Новости"

Россияне набрали 349,55 очка за шесть прыжков. Победу одержали украинцы София Лыскун и Олег Колодий, набравшие 355,90 балла. Вторыми стали немцы Мария Курьо и Лу Массенберг (352,60).

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Комплект медалей, разыгранный в смешанных командных соревнованиях, стал первым на чемпионате Европы в прыжках в воду. Таким образом, сборная России выиграла первую медаль в прыжках в воду на турнире. Всего на объединенном европейском первенстве по летним олимпийским видам спорта россияне завоевали 23 медали — 11 золотых, шесть серебряных и шесть бронзовых, сборная России лидирует в общекомандном зачете.

Лыскун и Колодий впервые в карьере стали чемпионами Европы. Кузнецов выиграл 17-ю медаль европейских первенств (восемь золотых, пять серебряных и четыре бронзовые награды). Также россиянин является серебряным призером Олимпийских игр, победителем и пятикратным медалистом (четыре серебра и бронза) чемпионатов мира. Тимошинина завоевала седьмую медаль европейского первенства (два золота, два серебра и три бронзы).