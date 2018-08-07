Киев примет чемпионат Европы по прыжкам в воду в 2019 году

Источник: AP 2018

Такое решение было принято во вторник по итогам заседания бюро LEN в Глазго, где в эти дни проходит объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта.

Также стало известно, что чемпионат Европы по плаванию на короткой воде в 2021 году состоится в Лиссабоне на Altice Arena, которая вмещает 20 тысяч человек.