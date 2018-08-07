Киев примет чемпионат Европы по прыжкам в воду в 2019 году
ТАСС, 7 августа. Чемпионат Европы по прыжкам в воду 2019 года пройдет в Киеве. Об этом сообщает пресс- служба Европейской лиги плавания (LEN).
ТАСС, 7 августа. Чемпионат Европы по прыжкам в воду 2019 года пройдет в Киеве. Об этом сообщает пресс- служба Европейской лиги плавания (LEN).
Такое решение было принято во вторник по итогам заседания бюро LEN в Глазго, где в эти дни проходит объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта.
Также стало известно, что чемпионат Европы по плаванию на короткой воде в 2021 году состоится в Лиссабоне на Altice Arena, которая вмещает 20 тысяч человек.
Первый объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит с 2 по 12 августа в Глазго, Эдинбурге и Берлине. Он включает в себя турниры по плаванию (Глазго,