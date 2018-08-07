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15:06 (мск), источник: ТАСС

Киев примет чемпионат Европы по прыжкам в воду в 2019 году

ТАСС, 7 августа. Чемпионат Европы по прыжкам в воду 2019 года пройдет в Киеве. Об этом сообщает пресс- служба Европейской лиги плавания (LEN).

Источник: AP 2018

Такое решение было принято во вторник по итогам заседания бюро LEN в Глазго, где в эти дни проходит объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта.

Также стало известно, что чемпионат Европы по плаванию на короткой воде в 2021 году состоится в Лиссабоне на Altice Arena, которая вмещает 20 тысяч человек.

Первый объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит с 2 по 12 августа в Глазго, Эдинбурге и Берлине. Он включает в себя турниры по плаванию (Глазго, 3—9 августа), прыжкам в воду (Эдинбург, 6—12 августа), синхронному плаванию (Глазго, 3—7 августа), плаванию на открытой воде (Глазго, 8—12 августа), велотреку (Глазго, 2—7 августа), велошоссе (Глазго, 5—12 августа), маунтинбайку (Глазго, 7 августа), велоспорту-ВМХ (Глазго, 10—11 августа), гольфу (Глазго, 7—12 августа), спортивной гимнастике (Глазго, 2—12 августа), академической гребле (Глазго, 2—5 августа), триатлону (Глазго, 9—11 августа) и легкой атлетике (Берлин, 6—12 августа).

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