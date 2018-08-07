Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:15
Мальме
Видеотон
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Карабах0
БАТЭ0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Пюник0
Маккаби Тель-Авив0
Футбол. Еврокубки
20:30
Славия Пр
Динамо К
Футбол. Еврокубки
21:00
Стандард Л
Аякс
Футбол. Еврокубки
21:30
Црвена Звезда
Спартак Тр
Футбол. Еврокубки
22:00
Бенфика
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
17:00
Астана0
Динамо З2
Все события
Фоторепортажи
10Валерию Газзаеву — 64!
6Самые титулованные игроки премьер-лиги
19:33 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Шлейхер стал 10-м на ЧЕ в прыжках в воду с метрового трамплина

ГЛАЗГО /Великобритания/, 7 августа. /ТАСС/. Россиянин Никита Шлейхер занял 10-е место на чемпионате Европы по прыжкам в воду с метрового трамплина. Соревнования проходят в Эдинбурге.

Спортсмен показал результат 349,15 балла. Первое место занял британец Джек Ло (414,60), вторым стал итальянец Джованни Точчи (401,10), третьим — еще один представитель Великобритании Джеймс Хитли (391,70).

В активе российских прыгунов в воду две завоеванные медали на турнире, который проходит в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта. Екатерина Беляева и Юлия Тимошинина завоевали серебро в синхронных прыжках с 10-метровой вышки, а Тимошинина и Евгений Кузнецов стали третьими в командных соревнованиях. Турнир по прыжкам в воду завершится 12 августа.

Первый объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит с 2 по 12 августа в Глазго, Эдинбурге и Берлине. Он включает в себя турниры по плаванию (Глазго, 3—9 августа), прыжкам в воду (Эдинбург, 6—12 августа), синхронному плаванию (Глазго, 3—7 августа), плаванию на открытой воде (Глазго, 8—12 августа), велотреку (Глазго, 2—7 августа), велошоссе (Глазго, 5—12 августа), маунтинбайку (Глазго, 7 августа), велоспорту-ВМХ (Глазго, 10—11 августа), гольфу (Глазго, 7—12 августа), спортивной гимнастике (Глазго, 2—12 августа), академической гребле (Глазго, 2—5 августа), триатлону (Глазго, 9—11 августа) и легкой атлетике (Берлин, 6—12 августа).

 Волков выходил на ринг под гимн СССР. Его ненавидела вся Америка
"Я готов ждать до 2024 года"
Черная полоса: что спасет карьеру Смолова
Время лузеров. Кто выиграет АПЛ в новом сезоне?
«Отдала России сполна»: почему сбежала медалистка Олимпиады
ЦСКА упустил форварда, Натхо уехал в Грецию. Трансферы и слухи
До матча неделя, а РФПЛ не знает, что с ним делать
Трусова чисто исполнила три четверных прыжка на прокатах
Ефимова выиграла золото чемпионата Европы по плаванию
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка