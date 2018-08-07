Россиянин Шлейхер стал 10-м на ЧЕ в прыжках в воду с метрового трамплина

Спортсмен показал результат 349,15 балла. Первое место занял британец Джек Ло (414,60), вторым стал итальянец Джованни Точчи (401,10), третьим — еще один представитель Великобритании Джеймс Хитли (391,70).
В активе российских прыгунов в воду две завоеванные медали на турнире, который проходит в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта. Екатерина Беляева и Юлия Тимошинина завоевали серебро в синхронных прыжках с 10-метровой вышки, а Тимошинина и Евгений Кузнецов стали третьими в командных соревнованиях. Турнир по прыжкам в воду завершится 12 августа.
Первый объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит с 2 по 12 августа в Глазго, Эдинбурге и Берлине. Он включает в себя турниры по плаванию (Глазго, 3—9 августа), прыжкам в воду (Эдинбург, 6—12 августа), синхронному плаванию (Глазго, 3—7 августа), плаванию на открытой воде (Глазго, 8—12 августа), велотреку (Глазго, 2—7 августа), велошоссе (Глазго, 5—12 августа), маунтинбайку (Глазго, 7 августа), велоспорту-ВМХ (Глазго, 10—11 августа), гольфу (Глазго, 7—12 августа), спортивной гимнастике (Глазго, 2—12 августа), академической гребле (Глазго, 2—5 августа), триатлону (Глазго, 9—11 августа) и легкой атлетике (Берлин, 6—12 августа).