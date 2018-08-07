Россиянин Шлейхер стал 10-м на ЧЕ в прыжках в воду с метрового трамплина

Спортсмен показал результат 349,15 балла. Первое место занял британец Джек Ло (414,60), вторым стал итальянец Джованни Точчи (401,10), третьим — еще один представитель Великобритании Джеймс Хитли (391,70).

В активе российских прыгунов в воду две завоеванные медали на турнире, который проходит в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта. Екатерина Беляева и Юлия Тимошинина завоевали серебро в синхронных прыжках с 10-метровой вышки, а Тимошинина и Евгений Кузнецов стали третьими в командных соревнованиях. Турнир по прыжкам в воду завершится 12 августа.