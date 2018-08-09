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18:52 (мск), источник: ТАСС

Захаров выиграл серебро ЧЕ в прыжках в воду с трехметрового трамплина

ЭДИНБУРГ /Великобритания/, 9 августа. /ТАСС/. Россиянин Илья Захаров стал вторым в прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате Европы. Евгений Кузнецов показал третий результат.

Источник: РИА "Новости"

Захаров набрал 519,05 балла. Другой россиянин, Евгений Кузнецов, показал третий результат (508,05). Победу одержал олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро в данной дисциплине британец Джек Ло (525,95).

Для российских прыгунов в воду эта медаль стала четвертой на турнире, который проходит в рамках объединенного чемпионата Европы по олимпийским видам спорта. Ранее золото завоевали Александр Бондарь и Виктор Минибаев в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки, в этой же дисциплине второе место заняли Юлия Тимошинина и Екатерина Беляева, а с Кузнецовым Тимошинина выиграла бронзу в миксте.

Захаров является олимпийским чемпионом 2012 года в прыжках с трехметрового трамплина. Также в общей сложности на его счету одно золото чемпионата мира и девять побед на чемпионатах Европы. Кузнецов восемь раз побеждал на чемпионатах Европы и один раз на мировом первенстве.

Российские спортсмены лидируют в общекомандном зачете объединенного чемпионата Европы, в их активе 47 медалей — 22 золотые, 13 серебряных, 12 бронзовых.

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