Захаров выиграл серебро ЧЕ в прыжках в воду с трехметрового трамплина

Источник: РИА "Новости"

Захаров набрал 519,05 балла. Другой россиянин, Евгений Кузнецов, показал третий результат (508,05). Победу одержал олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро в данной дисциплине британец Джек Ло (525,95).

Для российских прыгунов в воду эта медаль стала четвертой на турнире, который проходит в рамках объединенного чемпионата Европы по олимпийским видам спорта. Ранее золото завоевали Александр Бондарь и Виктор Минибаев в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки, в этой же дисциплине второе место заняли Юлия Тимошинина и Екатерина Беляева, а с Кузнецовым Тимошинина выиграла бронзу в миксте.

Захаров является олимпийским чемпионом 2012 года в прыжках с трехметрового трамплина. Также в общей сложности на его счету одно золото чемпионата мира и девять побед на чемпионатах Европы. Кузнецов восемь раз побеждал на чемпионатах Европы и один раз на мировом первенстве.