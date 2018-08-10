Кузнецов и Захаров выиграли золото ЧЕ в синхронных прыжках в воду с 3-метрового трамплина

Россияне набрали 431,16 балла по итогам шести прыжков. Второе место заняли британцы Джек Ло и Кристофер Мирс (430,62). Бронзовые медали выиграли немцы Патрик Хаусдинг и Ларс Рюдигер (394,77).
27-летний Захаров является олимпийским чемпионом 2012 года в прыжках с трехметрового трамплина, также на его счету одно золото чемпионата мира и 10 побед на чемпионатах Европы. 28-летний Кузнецов девять раз побеждал на чемпионатах Европы и один раз на мировом первенстве. На Олимпиаде в Лондоне в 2012 году Захаров и Кузнецов завоевали серебро в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, на чемпионате мира в Будапеште 2017 года — золото. Российский дуэт в синхронных прыжках побеждал на чемпионате Европы шесть раз с 2011 года, уступив только на турнире в Киеве в прошлом году британцам.
Это золото стало вторым для сборной России на турнире по прыжкам в воду в Эдинбурге. Ранее чемпионами Европы в синхронных прыжках с 10-метровой вышки стали Виктор Минибаев и Александр Бондарь. Также россияне выиграли два серебра и две бронзы.
На объединенном чемпионате Европы российские спортсмены лидируют в общекомандном зачете, в их активе 52 медали (25 золотых, 15 серебряных, 12 бронзовых). Второе место в зачете занимают британцы, в активе которых 51 награда (18−18−15).
Первый объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит в Глазго, Эдинбурге и Берлине, турнир завершится 12 августа.