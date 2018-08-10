Кузнецов и Захаров выиграли золото ЧЕ в синхронных прыжках в воду с 3-метрового трамплина

27-летний Захаров является олимпийским чемпионом 2012 года в прыжках с трехметрового трамплина, также на его счету одно золото чемпионата мира и 10 побед на чемпионатах Европы. 28-летний Кузнецов девять раз побеждал на чемпионатах Европы и один раз на мировом первенстве. На Олимпиаде в Лондоне в 2012 году Захаров и Кузнецов завоевали серебро в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, на чемпионате мира в Будапеште 2017 года — золото. Российский дуэт в синхронных прыжках побеждал на чемпионате Европы шесть раз с 2011 года, уступив только на турнире в Киеве в прошлом году британцам.