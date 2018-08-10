Полякова стала чемпионкой Европы в прыжках в воду с метрового трамплина, Бажина — вторая

Источник: РИА "Новости"

По итогам шести прыжков 21-летняя россиянка набрала 285,55 очка. Другая российская спортсменка, Надежда Бажина, выиграла серебро, набрав 276 баллов. Третьей стала итальянка Елена Бертокки (271,25).

Полякова впервые в карьере стала чемпионкой Европы. Ранее в ее активе была только одна бронза европейских первенств, завоеванная в 2013 году. 30-летняя Бажина выиграла 21-ю медаль чемпионатов Европы. На ее счету семь золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых наград, также она является серебряной и бронзовой медалисткой чемпионатов мира.

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Это золото стало третьим для сборной России на турнире по прыжкам в воду в Эдинбурге. Ранее чемпионами Европы в синхронных прыжках с 10-метровой вышки стали Виктор Минибаев и Александр Бондарь, в синхронных прыжках с трехметрового трамплина победу одержали Евгений Кузнецов и Илья Захаров. Также россияне выиграли два серебра и две бронзы.

На объединенном чемпионате Европы российские спортсмены лидируют в общекомандном зачете, в их активе 54 медали (26 золотых, 16 серебряных, 12 бронзовых). Второе место в зачете занимают британцы, в активе которых 51 награда (18−18−15).