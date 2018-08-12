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15:57 (мск), источник: ТАСС

Бажина и Ильиных выиграли бронзу ЧЕ в прыжках в воду с трехметрового трамплина

ЭДИНБУРГ /Великобритания/, 12 августа. /ТАСС/. Россиянки Надежда Бажина и Кристина Ильиных завоевали бронзу в соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с трехметрового трамплина на чемпионате Европы, который проходит в Эдинбурге.

Источник: РИА "Новости"

По итогам шести прыжков россиянки набрали 282,90 балла. Победителями соревнований стали итальянки Елена Бертокки и Кьяра Пеллакани (289,26), второе место осталось за немецким дуэтом Лена Хентшель / Тина Пунцель (286,80).

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в рамках первого объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта. Сборная России лидирует в общекомандном зачете, завоевав 58 медалей (28 золотых, 16 серебряных и 14 бронзовых). На втором месте идет команда Великобритании, в активе которой 66 наград (22−25−19). Турнир завершится 12 августа.

*Из-за приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций российские легкоатлеты выступают на международных соревнованиях в статусе авторизованных нейтральных атлетов (ANA).

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