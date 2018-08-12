Бажина и Ильиных выиграли бронзу ЧЕ в прыжках в воду с трехметрового трамплина

Бажина и Ильиных выиграли бронзу ЧЕ в прыжках в воду с трехметрового трамплина

ЭДИНБУРГ /Великобритания/, 12 августа. /ТАСС/. Россиянки Надежда Бажина и Кристина Ильиных завоевали бронзу в соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с трехметрового трамплина на чемпионате Европы, который проходит в Эдинбурге.