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17:47 (мск), источник: ТАСС

Бондарь выиграл золото чемпионата Европы в прыжках в воду с вышки, Шлейхер — серебро

ЭДИНБУРГ /Великобритания/, 12 августа. /ТАСС/. Россиянин Александр Бондарь завоевал золотую медаль в соревнованиях по прыжкам в воду с десятиметровой вышки на чемпионате Европы, который завершился в Эдинбурге.

Источник: РИА "Новости"

24-летний россиянин по итогам шести прыжков набрал 542,05 балла. За третий прыжок, коэффициент сложности которого был равен 3,6, Бондарь получил 104,40 балла. Другой российский спортсмен Никита Шлейхер выиграл серебро, набрав 481,15 балла. Третьим стал француз Бенжамен Оффре (480,60).

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Бондарь четвертый раз в карьере стал чемпионом Европы. Спортсмен, принявший российское гражданство в 2015 году, на европейском первенстве в 2013 году в составе сборной Украины выиграл золото в прыжках с вышки и в смешанных командных соревнованиях, на турнире в 2014 году он выиграл серебро и бронзу.

В составе сборной России он ранее в Глазго выиграл золото в синхронных прыжках с вышки вместе с Виктором Минибаевым. Также он является серебряным (в составе российской команды) и бронзовым (в составе сборной Украины) медалистом чемпионатов мира.

Шлейхер второй раз выиграл чемпионат Европы. Ранее в Глазго он завоевал золото в синхронных прыжках с вышки в миксте вместе с Юлией Тимошининой. Также в его активе три бронзы европейского первенства 2016 года.

Это золото стало пятым для сборной России на чемпионате Европы.

Ранее чемпионами стали Мария Полякова (метровый трамплин), Шлейхер и Тимошинина (вышка, микст), Илья Захаров и Евгений Кузнецов (трёхметровый трамплин), Бондарь и Минибаев (вышка). Также российские прыгуны в воду выиграли четыре серебра и три бронзы.

Турнир проходит в рамках первого объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта. Сборная России лидирует в общекомандном зачете, завоевав 62 медали (29 золотых, 18 серебряных и 15 бронзовых). На втором месте идет команда Великобритании, в активе которой 67 наград (23−25−19). Турнир завершится 12 августа.

*Из-за приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций российские легкоатлеты выступают на международных соревнованиях в статусе авторизованных нейтральных атлетов (ANA).

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