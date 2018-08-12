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18:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Россия выиграла медальный зачет ЧЕ-2018 по прыжкам в воду

Сборная России выиграла чемпионат Европы по прыжкам в воду, который проходил в Эдинбурге (Великобритания) в общекомандном медальном зачёте.

Источник: РИА "Новости"

Российские спортсмены завоевали 5 из 13 разыгранных на турнире золотых наград.

Чемпионами Европы стали Мария Полякова (трамплин, 1 м), Александр Бондарь (вышка), Евгений Кузнецов и Илья Захаров (синхронные прыжки с 3-метрового трамплина), Александр Бондарь и Виктор Минибаев (синхронные прыжки с с вышки), Никита Шлейхер и Юлия Тимошинина (микст с вышки).

Всего в активе сборной России 12 (5, 4, 3) медалей. Второе место в общекомандном медальном зачёте заняли хозяева чемпионата Европы, сборная Великобритании, завоевавшие 10 (4, 5, 1) наград. На третьей позиции — немцы (1, 2, 5).

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