Россия выиграла медальный зачет ЧЕ-2018 по прыжкам в воду

Чемпионами Европы стали Мария Полякова (трамплин, 1 м), Александр Бондарь (вышка), Евгений Кузнецов и Илья Захаров (синхронные прыжки с 3-метрового трамплина), Александр Бондарь и Виктор Минибаев (синхронные прыжки с с вышки), Никита Шлейхер и Юлия Тимошинина (микст с вышки).